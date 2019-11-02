Ужасный конец. В Архангельске любопытный мужчина провалился в канализацию

Вчера днем в технологическом отверстии (колодце) заброшенного здания канализационно- насосной станции по улице Ильича в Северном округе города Архангельска при очевидных обстоятельствах утонул мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, мужчина зашел в заброшенное здание и провалился в колодец, наполненный водой и мусором. На крики о помощи к нему подоспели два местных жителя, которые предприняли попытки самостоятельно извлечь его из воды, подавая палку. До прибытия сотрудников МЧС пострадавший ушел под воду. В ночное время коммунальными службами из технологического отверстия глубиной более 10 метров откачена вода. Извлечено тело погибшего, личность которого устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Для откачки воды потребовалось более 12 часов и несколько единиц техники.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.