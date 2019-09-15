Вагончик тронулся… Убранный полицией «пост на колёсах» у Мадмаса был незаконным

Сегодня, 29 октября, полицейские силы Республики Коми, выполняя предписание своего начальства, убрали строительный вагончик, внутри которого располагался пост экоактивистов под романтичным именем «Пост Переправа».
Название говорит само за себя – вагончик располагался рядом с въездом на паромную переправу близ поселка Мадмас, что вызывало нарекания со стороны ГИБДД. Кроме этого, он мешал энергетикам в обслуживании своего хозяйства. Что особенно опасно в период наступления серьезных холодов – в случае аварии без света и тепла могли остаться сразу несколько населенных пунктов.
На вопрос журналистов о законности таких действий, сотрудники правоохранительных органов ответили, что заранее выдали хозяину вагончики предписание о перемещении своего имущества в безопасное место, он почему-то его проигнорировал. Сейчас этот домик на колесах находится на штрафстоянке под охраной, и ждет прихода своего владельца, после чего будут произведены предусмотренные для такого случая юридические процедуры.
Лишившиеся своего импровизированного «поста», противники строительства предсказуемо пытались выдать случившееся за «произвол властей» и намеренную кражу чужого имущества, но их доводы оказались несостоятельными, закон в данном случае не на их стороне.