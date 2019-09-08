Браконьерство в Архангельской области: Двое молодцов надругались над Голой Кошкой

Транспортными полицейскими в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия в устье реки Северная Двина вблизи острова Голая Кошка Архангельской области, выявлены двое местных жителей в возрасте 42 и 44 лет.
Браконьеры в ночное время суток осуществляли незаконный лов рыбы в нерестовый период при помощи ставных жаберных сетей.
Стражами правопорядка у правонарушителей обнаружено и изъято 131 экземпляр рыбы различных пород, имеющих промысловую ценность.
В результате незаконных действий злоумышленники причинили водным биологическим ресурсам России ущерб в размере около 33 тыс. рублей.
В настоящее время отделением дознания Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штраф до одного миллиона рублей.