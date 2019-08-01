Северодвинская алкашня не поделила... унитаз

24 сентября 2019 года вечером в одной из квартир дома по улице Северная в городе Северодвинске обнаружено тело 49-летнего мужчины. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате механической асфиксии (удушения). По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 31-летний житель города Северодвинска.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что в квартире по улице Северная часто собирались люди для совместного употребления спиртных напитков. С потерпевшим они выпивали в разных комнатах и с разными людьми. Они встретились в месте общего пользования и потерпевший его оскорбил. В порыве гнева он задушил его руками и покинул квартиру.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.