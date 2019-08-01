Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинская алкашня не поделила... унитаз

24 сентября  2019 года вечером в одной из квартир дома по улице Северная в городе Северодвинске обнаружено тело 49-летнего мужчины. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что его смерть  наступила в результате механической асфиксии (удушения). По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 31-летний житель города Северодвинска.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что в квартире по улице Северная часто собирались люди для совместного употребления спиртных напитков.  С потерпевшим они выпивали в разных комнатах и с разными людьми. Они встретились в месте общего пользования и потерпевший его оскорбил. В порыве гнева он задушил его руками и покинул квартиру.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

30 сентябрь 09:05 | : Происшествия

Главные новости


Почему вымерзает Сольвычегодск? Взгляд извне
ШОК: Утонул кандидат в министры образования Архангельской области
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20