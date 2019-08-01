Каргополь: Смерть велосипедиста… за что?!

19 сентября в 11.50 в отдел полиции по Каргопольскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в районе перекрестка улицы Гагарина и проспекта Октябрьский в городе Каргополь. По предварительным данным, молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ, допустил наезд на велосипедиста, двигающегося в попутном направлении и совершавшего поворот вблизи транспортного средства.
В результате ДТП велосипедист, 69-летний мужчина, от полученных травм скончался в больнице, не приходя в сознание.
В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД и следователи.