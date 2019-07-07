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Архангельский Отелло немного не рассчитал... но уже раскаивается

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя областного центра, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия,  12 августа 2019 года вечером в одном из домов в Исакогорском округе города Архангельска подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес удар ножом в область шеи 34-летней супруге. Благодаря вмешательству матери потерпевшей и своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза. Изъято орудие преступления.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что накануне указанных событий супруга сообщила ему о намерении расторгнуть брак. На следующий день он пришел в квартиру к теще, где находилась супруга, чтобы выяснить с ней отношения. Полагая, что та нашла себе другого мужчину, ударил ее ножом. В содеянном раскаивается.

13 сентябрь 10:51 | : Происшествия

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