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Архангельск: Выпивала тетя с бабушкой...

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 44-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 5 мая 2019 года по месту жительства по улице Дзержинского в городе Архангельске в процессе совместного употребления спиртных напитков обвиняемая в ходе конфликта нанесла 61-летней пенсионерке удар бутылкой по голове, а также множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления через  непродолжительное время.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она пояснила следователю, что вместе с потерпевшей  в компании употребляли спиртные напитки.  Между ними произошел конфликт, так как потерпевшая возмущалась ее отказом идти за спиртным. В процессе ссоры она нанесла пенсионерке удары руками и бутылкой по голове. Через некоторое время обнаружила, что та не подает признаков жизни. В ходе допроса в качестве обвиняемой она также признала свою вину.

В отношении подследственной судом на основании ходатайства следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

11 сентябрь 09:01 | : Происшествия

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