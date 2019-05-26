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Архангельск: Жадина-директор экономил на сотрудниках, ремонтирующих компы

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги по ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, в период с февраля по май 2019 года подозреваемый допустил полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев четверым работникам организации на общую сумму более 250 тысяч рублей, имея возможность производить оплату труда, но расходуя денежные средства на иные нужды.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных прокуратурой города Архангельска, в которую обратились потерпевшие.

Подозреваемый пояснил, что организация испытывает финансовые трудности, но он сделает все возможное, чтобы в ближайшее время выплатить работникам заработную плату.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение причиненного ущерба.

14 август 10:25 | : Происшествия

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