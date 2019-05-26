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Как в Плесецком районе участкового побили

 Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Установлено, что 5 марта 2019 года днем в поселке Оксовский обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес сожительнице побои. Для разбирательства на семейный конфликт прибыл участковый уполномоченный полиции. Обвиняемый отказался покинуть квартиру и прекратить совершать противоправные действия. В целях воспрепятствования законной деятельности представителя власти обвиняемый ударил участкового кулаком по голове, разбив верхнюю губу. Противоправные действия нарушителя пресекли сотрудники полиции и доставили его в отделение полиции для разбирательства

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Приговором Плесецкого районного суда ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.

26 июль 09:30 | : Происшествия

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