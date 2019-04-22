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Как при крепостном праве. Руководитель сельхозпредприятия в Няндомском р-не морил работников голодом

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата заработной платы  свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда).

По версии следствия,  летом 2018 года руководитель организации выплачивала пятерым работникам заработную плату свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, который составлял 11163 рубля. Вместо начисленной заработной платы, которая у работников составляла от 14 тысяч  до 25 тысяч рублей в месяц, фактически они получали от 2 тысяч до 8 тысяч рублей в месяц.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных прокуратурой Няндомского района.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

05 июль 09:46 | : Происшествия

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