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Архангельская область: Заключенный в исправительной колонии питался как в ресторане

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника ФКУ ИК-5  УФСИН России по Архангельской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период времени не позднее декабря 2016 года до июня 2019 года начальник и заместитель начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области совершили в интересах осужденного, отбывающего наказание в указанной исправительной колонии, действия, явно выходящие за пределы их полномочий: обеспечили ему беспрепятственную доставку на режимную территорию продуктов питания и спиртного, незаконное проживание осужденного в служебном помещении, обеспечили осужденного средствами связи, незаконно пропускали к нему на режимный объект посторонних лиц.

Указанные сотрудники ФКУ ИК-5 задержаны по подозрению в совершении преступления  в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

 

Вину в инкриминируемом им деянии признали полностью.

 

В настоящее время Котласским городским судом Архангельской области обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

 (на фото: и это отнюдь не единичный случай)

28 июнь 08:14 | : Происшествия / Скандалы

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