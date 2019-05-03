Архангельская область: Заключенный в исправительной колонии питался как в ресторане

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, в период времени не позднее декабря 2016 года до июня 2019 года начальник и заместитель начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области совершили в интересах осужденного, отбывающего наказание в указанной исправительной колонии, действия, явно выходящие за пределы их полномочий: обеспечили ему беспрепятственную доставку на режимную территорию продуктов питания и спиртного, незаконное проживание осужденного в служебном помещении, обеспечили осужденного средствами связи, незаконно пропускали к нему на режимный объект посторонних лиц.
Указанные сотрудники ФКУ ИК-5 задержаны по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.
Вину в инкриминируемом им деянии признали полностью.
В настоящее время Котласским городским судом Архангельской области обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
(на фото: и это отнюдь не единичный случай)