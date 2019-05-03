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Террористы не прошли! "Вихрь" пронесся над дельтой Северной Двины

На минувшей неделе в  Архангельской области проведено крупномасштабное антитеррористическое учение.

 

Под эгидой оперативного штаба в Архангельской области проведено антитеррористическое учение по пресечению условного теракта на объекте водного транспорта.

В мероприятии задействовано более 400 сотрудников территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и Беломорской ВМБ.

По легенде учения условными «террористами» в акватории дельты реки Северная Двина захвачено судно Беломорской ВМБ, члены экипажа взяты в заложники. В то же время обстрелу подвергся катер пограничной службы, патрулировавший указанную акваторию. Вооружённые преступники, угрожая расстрелом заложников, выдвинули свои требования. 

Получив указанную вводную, оперативный штаб незамедлительно приступил к проведению первоочередных мероприятий по блокированию места теракта и приведению в полную боеготовность группировки своих сил и средств. В режиме реального времени силовики провели учебную контртеррористическую операцию, в том числе по нейтрализации "террористов", освобождению заложников и ликвидации последствий совершённого преступления. После того, как "боевики" были обезврежены, а заложники освобождены, инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии провела проверку судна на наличие взрывных устройств. Правоохранительными органами осуществлён розыск возможных пособников "террористов".

В ходе манёвров детально отрабатывались действия всех привлекаемых специалистов, т.к. немаловажным фактором успеха в спасении жизни людей при проведении контртеррористических мероприятий является хорошо отлаженная система межведомственного взаимодействия. Именно благодаря регулярным тренировкам удаётся находить новые пути устранения террористических угроз, действовать оперативно и грамотно в составе одной команды.

   

24 июнь 13:19 | : Происшествия

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