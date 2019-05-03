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Труп в канаве. В Коноши раскрыт почти безнадежный "висяк" (видео)

28 мая 2019 года вечером в канаве с водой в поселке Коноша обнаружено тело 42-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, который с конца января 2019 года разыскивался как без вести пропавший. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по  признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Благодаря совместной работе следователей Няндомского межрайонного следственного отдела регионального Следственного управления СК России и сотрудников органов внутренних дел удалось раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности.

Установлена причастность к убийству ранее судимого за преступления против собственности 30-летнего  знакомого потерпевшего.

По версии следствия, в середине января 2019 года в поселке Коноша в процессе совместного употребления спиртных напитков между хозяином квартиры и гостем произошла ссора, в процессе которой подозреваемый нанес потерпевшему не менее 5 ударов ножом в область головы и тела. На следующий день он решил избавиться от тела, выволок его на улицу и сбросил в снег в канаву.   

Примечательно, что вышеуказанный подозреваемый обвиняется в совершении аналогичного преступления. Следствием установлено, что 6 февраля 2019 года обвиняемый пришел в частный деревянный дом в поселке Коноша в гости к 47-летнему знакомому с целью совместного употребления спиртных напитков. Из-за того, что хозяин дома его оскорбил, он ударил его табуретом по голове и нанес 17 ножевых ранений в область шеи и туловища. С целью сокрытия следов преступления, он скинул тело в погреб, поджег дом и скрылся с места преступления. Утром 7 февраля 2019 года после тушения пожара в погребе обнаружено тело убитого со множественными ножевыми ранениями.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу,  назначены необходимые экспертизы.

05 июнь 10:24 | : Происшествия

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