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В Котласе попался инженер-взяточник

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного инженера завода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), а также в отношении директора коммерческой организации  по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

 

По версии следствия, в 2015- 2016 годах главный инженер завода за взятку в виде денег в размере 100 тысяч рублей обеспечил содействие коммерческой организации в победе на конкурсе на заключение договора поставки оборудования стоимостью более 2 миллионов рублей и в последующей приемке оборудования. Вместе с тем, у следствия есть основания полагать, что подозреваемый достоверно знал, что поставленное дорогостоящее  оборудование не соответствует предусмотренным договором поставки характеристикам.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

25 март 08:49 | : Происшествия

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