Архангельская область: Как мурманчанин вельчанина зарезал

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 52-летнего уроженца Мурманской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
По версии следствия, 15 сентября 2018 года вечером по месту жительства в селе Пежма Вельского района, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей с ранее незнакомым 62-летним мужчиной в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес тому не менее шести ударов ножом в область груди и живота, а также множественные удары предметами по голове и туловищу.
Затем обвиняемый на автомобиле отвез тело в сторону деревни Берег Вельского района, где перетащил в канаву и прикрыл ветками. На обратном пути его задержали сотрудники полиции, так как он управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортным средством на основании судебного решения за совершение административного правонарушения. По «горячим следам» была установлена его причастность к убийству.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, но объяснил свои действия самообороной. Из его показаний следует, что он пригласил к себе в гости ранее незнакомого мужчину, у которого была бутылка водки. В процессе ее распития гость сделал ему замечание по поводу изображения татуировки на пальце и ударил его рукой. Обороняясь, он нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего с целью сокрытия следов преступления, отвез его тело на своем автомобиле к соседней деревне, но был задержан.
В ходе следствия версия о самообороне не нашла своего подтверждения.