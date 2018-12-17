Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: Как мурманчанин вельчанина зарезал

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 52-летнего уроженца Мурманской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и    ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По версии следствия, 15 сентября 2018 года вечером  по месту жительства в селе Пежма Вельского района, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей с ранее незнакомым 62-летним мужчиной в процессе совместного употребления спиртных напитков, нанес тому не менее шести ударов ножом в область груди и живота, а также множественные удары предметами по голове и туловищу.

Затем обвиняемый на автомобиле отвез тело в сторону деревни Берег Вельского района, где перетащил в канаву и прикрыл ветками. На обратном пути его задержали сотрудники полиции, так как он управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, будучи  лишенным права управления транспортным средством на основании судебного решения за совершение административного правонарушения. По «горячим следам» была установлена его причастность к убийству.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, но объяснил свои действия самообороной. Из его показаний следует, что он пригласил к себе в гости ранее незнакомого мужчину, у которого была бутылка водки. В процессе ее распития гость сделал ему замечание по поводу изображения татуировки на пальце и ударил его рукой. Обороняясь, он нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего с целью сокрытия следов преступления, отвез его тело на своем автомобиле к соседней деревне,  но был задержан.

В ходе следствия версия о самообороне не нашла своего подтверждения.

28 февраль 08:57 | : Происшествия

Видеозал


Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20