"Дорога смерти" в Соломбале. Как бабушку тащили к карете "скорой помощи"

Вопиющий случай наблюдала на прошлой неделе из окна собственного дома жительница Соломбалы, бывшая сотрудница органов внутренних дел Наталья Долгих.
По «ничейной» дороге, заваленной снегом, бригада «скорой помощи» тащила на носилках к машине пенсионерку, страдающую излишним весом. Спотыкаясь, падая и роняя больную… можно только догадываться, какими словами парамедики и родственники больной от души поминали все этажи властной вертикали, начиная с президента и кончая районной управой, досталось и коммунальщикам.
Наталья, много лет проработавшая участковым инспектором в родной Соломбале, живо представила себе, какими человеческими жертвами может обернуться пожар в любом из деревянных домов, к которым из-за неубранного снега невозможно подъехать. И написала обращение сразу в несколько инстанций (прокуратура, полиция, МЧС), которое приводим ниже:
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас привлечь к ответственности, виновных лиц администрации Соломбальского района г. Архангельска, которые допустили ситуацию, при которой, единственная междомовая дорога, проходящая между домами 71/1, 73, 77, 81, 71, 75, 79, 83 по ул. Советская в г. Архангельске, в течении зимнего периода не расчищается. В следствии чего, единственная автодорога теперь находится в непригодном для проезда любого вида транспорта состоянии. Т.е. проезда для спецтранспорта, в случае возникновения ЧС - нет.
Данные дома являются деревянными, в них печное отопление, что дает им высокий пожароопасный статус. Но, в нарушение Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018), а именно ст.98, п.4, требующего свободного проезда к зданию спецтехники, возможность проехать к этим домам отсутствует.
При обращении в Администрацию Соломбальского округа для устранения данного нарушения, жильцам был дан ответ, что данная дорога «никому не принадлежит и потому чиститься не будет». Но, в связи с требованиями текущего законодательства территория под каждым многоквартирным домом уже сейчас должна быть определена согласно кадастровому учёту.
Прошу Вас разобраться в данной ситуации, при необходимости уведомить соответствующие органы и наказать виновных.
P.S. Редакция ИА RUSNORD не понимает одного – неужели с нечищеной дорогой в нашем городе могут разобрать только силовые структуры?!