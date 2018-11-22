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Полиция предупреждает: Мошенники снова кошмарят Архангельск

1 февраля 2019 года в полицию обратился местный житель. По словам мужчины, на одном из популярных интернет-сайтов он увидел объявление о продаже автомобиля. Мужчина заинтересовался предложением и позвонил по указанному номеру. Собеседник пояснил, что пригонит автомобиль из города Онега на следующий день, но на его банковскую карту необходимо перевести полную сумму за товар – более 250 тысяч рублей. Мужчина перечислил деньги на указанный счет.

Позже он вновь связался с продавцом, который сообщил, что деньги получил и уже выехал в город Северодвинск.  После этого мужчина престал отвечать на телефонные звонки. Осознав, что стал жертвой афериста, потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». 

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости быть бдительными, не совершать дистанционных переводов денежных средств незнакомым людям. При продаже или приобретении вещей посредством сети Интернет необходимо пользоваться только надежными и проверенными сервисами. Не откликаться на просьбы незнакомых людей перечислить им предоплату за товар или вернуть якобы ошибочно перечисленные денежные средства. Никому не сообщать номера и ПИН-коды карт, не совершать в банкоматах операции, смысл которых вам не понятен.

 

 

05 февраль 15:05 | : Происшествия

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