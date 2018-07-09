Северодвинский "Каин" получил шесть лет особого

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против личности 35-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение оружия).
Установлено, что в период времени с 17 по 18 января 2018 года в одной из квартир в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни угрожал брату убийством и произвел выстрел из самодельного револьвера тому в голову. Потерпевший уклонился от пули, благодаря чему остался жив.
В ходе следствия также установлено, что обвиняемый с 2013 года незаконно хранил и носил револьвер, который обнаружил в одном из гаражей на территории Архангельской области.
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого свою вину в покушении на убийство старшего брата не признал.
Приговором Северодвинского городского суда назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.