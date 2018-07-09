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Северодвинский "Каин" получил шесть лет особого

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против личности 35-летнему жителю города Северодвинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство)  и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение оружия).

Установлено, что в период времени с 17 по 18 января 2018 года в одной из квартир в городе Северодвинске  обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни угрожал брату убийством и произвел выстрел из самодельного револьвера тому в голову. Потерпевший уклонился от пули, благодаря чему остался жив.

В ходе следствия также установлено, что обвиняемый с 2013 года незаконно хранил и носил револьвер, который обнаружил в одном из гаражей на территории Архангельской области.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого свою вину в покушении на убийство старшего брата не признал.

Приговором  Северодвинского городского суда назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

24 октябрь 08:58 | : Происшествия

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