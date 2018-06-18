Вельский район: Наши приставы не продаются!

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 49-летнего жителя Московской области, уроженца Вельского района, в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).
Следствием установлено, что 6 августа 2018 года обвиняемый предложил судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Вельскому и Шенкурскому районам УФССП по Архангельской области и НАО взятку в размере 30 тысяч рублей за прекращение исполнительных производств в отношении его задолженности и снятие запрета на регистрационные действия с его имуществом. Сотрудник УФССП уведомил руководство о склонении его к совершению коррупционного преступления. На следующий день обвиняемый пришел в кабинет к приставу, и был задержан при передаче незаконного денежного вознаграждения.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных ОЭБиПК ОМВД России «Вельский».
В ходе допроса подследственный дал признательные показания и пояснил следователю, что передал взятку, чтобы пристав снял запрет на совершение регистрационных действий, и он смог продать автомобиль.