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Урдома - территория напряжения. Взрыв на магистральном газопроводе в Архангельской области

Возгорание на магистральном газопроводе произошло вблизи рабочего поселка Урдома в Архангельской области. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"28 августа в 20: 35 в Ленском районе в районе рабочего поселка Урдома произошел порыв на 321 км второй нитки магистрального газопровода "Ухта - Торжок" диаметром 1200 мм с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Очевидцы утверждают, что зарево пожара было видно аж в Яренске.

По предварительным данным, пострадавших нет. Аварийный участок длиной 28 км отключен. Последствий для потребителей также не отмечено, транспортировка газа осуществляется в полном объеме по резервной линии.

Напомним, что последние недели поселок Урдома стал центр противостояния местных жителей и инициаторов строительства мусорного полигона.

29 август 10:09 | : Происшествия

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