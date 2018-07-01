Кладбищенский кошмар в Архангельске

Ураган, прошедший над столицей Поморья, нарушил не только жизнедеятельность живых, но и потревожил мёртвых (и даже домик Элли не принес и ни на кого не сбросил).

От стихии досталось всем городским кладбищам – поваленные деревья, памятники и кресты, вскрытые могилы, разбитые надгробные плиты и т.д.

Мы уже публиковали фотографии апокалипсиса на Вологодском кладбище.

Сегодня предлагаем виды Ильинского. Ждем фоторепортажа с Соломбальского.

P.S. Симптоматично, что среди архангельских коллег есть журналист-некрополист Алексей Морозов, это его тема. Но он, кажется, больше увлечен предвыборными обзорами в АГВС…