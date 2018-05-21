Следы ростовского серийного педофила ведут в Архангельск

В Ростове-на-Дону будут судить серийного педофила, чьи следы ведут в Архангельск.

За недолгое время подонок 25 лет от роду произвел насильственные и развратные действия с 11 девочками (ему инкриминируются) в возрасте от 9 до 15 лет.

Его география: Новосибирская, Амурская, Кемеровская, Архангельская, Волгоградская, Псковская, Ростовская области, Ставропольский край, а также Севастополь и Москва.

Знакомился в социальных сетях, привлекал якобы выигранным мобильным телефоном, обманом получал фотографии в стиле ню, потом шантажировал.

Будет отвечать за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера — шесть эпизодов), ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера — пять эпизодов), ст. 135 УК РФ (развратные действия).