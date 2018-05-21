Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Следы ростовского серийного педофила ведут в Архангельск

В Ростове-на-Дону будут судить серийного педофила, чьи следы ведут в Архангельск.

За недолгое время подонок 25 лет от роду произвел насильственные и развратные действия с 11 девочками (ему инкриминируются) в возрасте от 9 до 15 лет.

Его география: Новосибирская, Амурская, Кемеровская, Архангельская, Волгоградская, Псковская, Ростовская области, Ставропольский край, а также Севастополь и Москва.

Знакомился в социальных сетях, привлекал якобы выигранным мобильным телефоном, обманом получал фотографии в стиле ню, потом шантажировал.

Будет отвечать за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера — шесть эпизодов), ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера — пять эпизодов), ст. 135 УК РФ (развратные действия).

 

15 август 12:19 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (122)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20