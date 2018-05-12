Архангельская область: Как "распилили" 5 миллионов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор общества, основным видом деятельности которого является распиловка леса, включил в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2017 года заведомо ложные сведения о подлежащих вычету суммах налога в размере более 5 млн. рублей, якобы предъявленных предприятию и уплаченных им при приобретении лесопродукции и услуг по ее доставке у организаций, находившихся на общей системе налогообложения, хотя фактически приобретал лесопродукцию и транспортные услуги по ее доставке у организаций, применявших упрощенную систему налогообложения, то есть не являвшихся плательщиками НДС.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.