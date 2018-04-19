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Страшный счет архангельского лета: еще один мальчик утонул в Вельском районе

Вчера вечером в реке Вель в районе деревни Горка Муравьевская Вельского района при очевидных обстоятельствах утонул 11-летний мальчик. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Первоначально установлено, что двое ребят и мама одного из них по песчаной косе переходили на остров. Мальчик попал в яму, и его затянуло на глубину. Несмотря на то, что взрослые пытались его спасти, ребенок утонул.

В текущем году восемь несовершеннолетних утонули в водоемах региона. Следственное управление обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности во время купания и контроль взрослых за детьми у воды.

19 июль 09:01 | : Происшествия

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