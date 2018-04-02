В Котласе после проигрыша России Хорватии громили все подряд

В Котласе субботним вечером, в связи с проигрышем сборной России на чемпионате мира 2018, разъяренный мужчина разбил плазменный телевизор. Любительское видео было опубликовано в одной из социальных сетей.

На видеозаписи сделанной ночь, видно, что после матча, один из болельщиков воспринял проигрыш сборной, очень эмоционально.

Плазменный телевизор, находившийся в руках мужчины, был разбит словно картонный. Разгневанный и возмущенный болельщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он орал и выражался нецензурно. Свидетели данной ситуации не рискнули приблизиться к мужчине в не очень адекватном состоянии. Были сделаны попытки по выяснению, откуда и чей это телевизор, но они не увенчались успехом.

Наблюдатели вспоминают давнюю историю, как немецкий болельщик после проигрыша сборной ФРГ на одном из мировых чемпионатов выбросил из окна… собственную жену. Тогда это проходило под рубрикой «их нравы».