Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Котласе после проигрыша России Хорватии громили все подряд

В Котласе субботним вечером, в связи с проигрышем сборной России на чемпионате мира 2018, разъяренный мужчина разбил плазменный телевизор. Любительское видео было опубликовано в одной из социальных сетей.

На видеозаписи сделанной ночь, видно, что после матча, один из болельщиков воспринял проигрыш сборной, очень эмоционально.

Плазменный телевизор, находившийся в руках мужчины, был разбит словно картонный. Разгневанный и возмущенный болельщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он орал и выражался нецензурно. Свидетели данной ситуации не рискнули приблизиться к мужчине в не очень адекватном состоянии. Были сделаны попытки по выяснению, откуда и чей это телевизор, но они не увенчались успехом.

Наблюдатели вспоминают давнюю историю, как немецкий болельщик после проигрыша сборной ФРГ на одном из мировых чемпионатов выбросил из окна… собственную жену. Тогда это проходило под рубрикой «их нравы».

 

09 июль 09:41 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (70)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20