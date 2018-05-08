Путем циничной переписки. Как архангелогородец развратил школьницу

20-летний архангелогородец сначала устроил с несовершеннолетней настоящий секс по телефону, а потом перешёл к визуальной продукции.

По данным следствия, с 7 по 11 января этого года сей развратный тип вёл циничную переписку с школьницей на сексуальные темы и убедил её прислать фото в обнажённом виде.

За такое общение молодого человека привлекли к уголовной ответственности по статье «Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». (135 статья УК РФ… до трех лет изоляции от общества, если без отягчающих)

Напомним, в тюрьмах и колониях подобных любителей юной клубнички как минимум не уважают…