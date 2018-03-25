Архангельск останется без "Сафари" и "ЖД"?

После трагедии в кемеровской «Зимней вишне», случившейся, как уже ясно, по вине плохо обученного коллектива и прочих нарушений техники безопасности, для торговых центров страны наступили невеселые дни – их тотально проверяют.

Не осталась в стороне от этой тенденции и прокуратура Архангельской области.

«Регион 29»:

Всего сотрудники органов прокуратуры и МЧС региона проверили 352 объекта с массовым пребыванием людей (от пятидесяти человек) в городах и районах области. Это 27 торгово-развлекательных комплексов, 130 торговых центров, 134 объекта культуры и спорта, 61 досуговая детская организация, в том числе спортивные, музыкальные и художественные школы.

— На подавляющем большинстве объектов выявлены нарушения правил пожарной безопасности, — отмечает прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Марина Чернакова. — В общей сложности нарушений более тысячи. Самые распространённые — загромождение эвакуационных выходов предметами торговли и оборудованием, несоответствие количества эвакуационных выходов нормативным требованиям, закрытие путей эвакуации, складирование и хранение горючих материалов возле эвакуационных выходов, отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, планов эвакуации, указателей направления путей эвакуации и неисправность эвакуационных выходов.

В итоге предписания о приостановлении своей коммерческой деятельности получили следующие объекты:

в Архангельске — ТРК «Сафари» и ТЦ «ЖД»;

в Северодвинске — ТЦ «Омега»;

в Мирном — спортивного зала ООО «Бойцовский клуб Спарта» и кафе ООО «Артём»;

в Каргополе — ТЦ «Полярис»;

в Шенкурске — МБУК «Дворец культуры и спорта» и универмага ПО «Шенкурское»;

в Коношском районе — кафе «Порт-Артур», гостиницы «На Западной», детской комнаты «Лёвушка» и ТЦ «Московская ярмарка»;

в Верхнетоемском районе — кафе-бара «Самолёт».

Наблюдатели рассуждают, насколько хватит запала у контролирующих органов – до нового ЧП где-нибудь на предприятии или открытом рынке?