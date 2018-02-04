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Вождь "Русской Республики" получил 6 лет колонии

Сегодня в Архангельске коллегией Московского окружного военного суда вынесен обвинительный приговор жителю г. Северодвинска Архангельской области Лебедеву Алексею Юрьевичу.

Сорокаоднолетний житель города корабелов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием сети "Интернет"»), ч.2 ст.280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети "Интернет"»), ч.1 ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), ч.1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение оружия»).

Судом установлено, что Лебедев, разделяя экстремистские убеждения, признавая идеологию насилия и терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, в период с 2015 по 2017 гг, используя личную страницу в социальной сети «ВКонтакте», публично распространял материалы, оправдывающие действия норвежского террориста А. Брейвика, а также информацию, призывающую к экстремистской деятельности, разжигающую межнациональную рознь по отношению к представителям ряда этнических групп.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в квартире вышеуказанного лица было обнаружено и изъято огнестрельное оружие (обрез двуствольного охотничьего ружья «ТОЗ-Б») и несколько десятков патронов к нему).

По данным следствия Алексей Лебедев является одним из учредителей и руководителей незаконно самопровозглашенного государства «Русская Республика», идеология, которого носит антиконституционный характер и направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Московским окружным военным судом Алексей Лебедев признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей в т.ч. сети Интернет на срок 4 года.

13 апрель 18:02 | : Происшествия

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