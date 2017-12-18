Архангельск: Внимание, разыскиваем ребенка!

Сотрудниками полиции города Архангельска разыскивается несовершеннолетний Балдыч Андрей Викторович, 2007 года рождения, который утром 2 апреля 2018 года сел в автобус маршрута «3к» и до настоящего времени его судьба и местонахождение не известны.

Приметы: рост около 128 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

Был одет: куртка темно-синего цвета, брюки черного цвета, шапка черная, ботинки синего цвета.

Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Балдыч Андрея Викторовича, просим сообщить информацию по телефонам: 8 (999)090-51-48, 8(8182)45-50-37 или 02.