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Карпуновское кладбище. В Архангельской области умирают старушки, которым отказано в госпитализации

По размещенной на сайте информационного агентства публикации о гибели пожилой женщины, которую не госпитализировали в больницу, инициировано проведение доследственной проверки

15 марта 2018 года на сайте информационного агентства «News29.ru» размещена публикация «В Поморье всплыл еще один факт смерти пенсионерки после отказа в госпитализации», из содержания которой следует, что 27.02.2018 г. женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи для 92-летней бабушки, которая жаловалась на сильную боль. Осмотрев пенсионерку, медицинские работники приняли решение, что в госпитализации она не нуждается. Ночью пожилая женщина умерла. В последующем стало известно, что смерть наступила в результате разрыва аневризмы аорты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать правовую оценку действиям медицинских работников и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Напомним, что 5 марта аналогичный инцидент произошел в Северодвинской больнице № 1, тоже скончалась пожилая женщина, которой было отказано в госпитализации.

А еще раньше трагический случай с пациенткой 4-й горбольницы Архангельска облетел все федеральные телеканалы – родственники нашли 90-летнюю Анну Зыкову в бессознательном с гематомами непонятного происхождения. Позже несчастная старушка отошла в мир иной.

Напомним также, что главой регионального Минздрава до сих пор состоит (числится?) Антон Карпунов.

 

16 март 15:11 | : Происшествия / Скандалы

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