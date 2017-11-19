"А ну-ка убери свой чемоданчик". Сотрудников мэрии Архангельска выгнали на мороз

Вчера в конце рабочего дня весь личный состав мэрии Архангельска был выпровожен на улицу в связи… с угрозой взрыва. Вместе с главой города Игорем Годзишем.

Около часа клерки приплясывали на холодном ветру. Первая мысль: учения гражданской обороны. Но нет, в здании городской администрации действительно был обнаружен подозрительный ничейный чемоданчик.

Прибывшие саперы обследовали сам чемоданчик, а также, на всякий случай, все здание городской управы, но ничего подозрительного обнаружено не было. А там и хозяин-разиня потеряшки объявился.

Тем не менее, наши источники сообщают, что сотрудники мэрии с пониманием отнеслись к таким предосторожностям. Уж если в здание по воскресеньям беспрепятственно заходит Александр Донской… то всего ожидать можно.