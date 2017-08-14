Архангельск: Копытов позвонил на... год строгого режима

Вступил в силу приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска в отношении ранее судимого шестидесятилетнего жителя города Архангельска Копытова Александра Ильича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судом установлено, что 16 мая 2017 года Александр Копытов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил на номер телефона «001», принадлежащий ФГКУ «3 отряд ФПС по Архангельской области» и сообщил ложные сведения о заложенном в одном из жилых домов областного центра взрывном устройстве, создающем опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба.

Незамедлительно по указанному адресу прибыли все службы экстренного реагирования г. Архангельска. В срочном порядке сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения, взрывное устройство обнаружено не было. Злоумышленник был установлен и задержан в тот же вечер. Своими умышленными действиями Копытов вызвал значительное отвлечение сил и средств правоохранительных органов региона, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях.

Уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ в отношении указанного лица находилось в производстве отдела дознания Ломоносовского отдела полиции УМВД России по Архангельской области. В ходе предварительного следствия Копытов полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Копытовым преступления, данные о его личности, а также показания подсудимого о том, что именно состояние опьянения явилось причиной совершения им преступления, суд пришёл к выводу о том, что исправление подсудимого возможно только в условиях его изоляции от общества, а потому назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима.