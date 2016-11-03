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По Архангельску гулял несовершеннолетний разбойник

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, 11 февраля 2017 года вечером подозреваемый незаконно проник в комнату к соседям по коммунальной квартире на улице Шабалина в городе Архангельске. Находившимся в комнате сожителям он нанес множественные удары руками, ногами и металлической поварешкой по голове, затем, угрожая убийством и замахиваясь на них молотком, похитил 2 мобильных телефона, обогреватель и денежные средства, всего на общую сумму более 11 тысяч рублей.

Задержанный свою вину не признал, хотя потерпевшие прямо указали на него, как на лицо, совершившее преступление. По месту его жительства обнаружен похищенный обогреватель.

В производстве следственных органов СК России находится уголовное дело по обвинению указанного несовершеннолетнего в совершении грабежа. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу.

14 февраль 08:46 | : Происшествия

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