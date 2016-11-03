Штраф за голодовку. Архангельский суд наказал заключенного юриста Крекова деньгами

Юрист Андрей Креков проиграл суд архангельской исправительной колонии № 3, в которой отбывает наказание: администрация исправительного учреждения отсудила у осужденного 40 тыс. руб. за платное лечение для выхода из голодовки, которую тот объявил в ответ на издевательские, по его мнению, действия сотрудников колонии. Об этом 4 февраля рассказал в своем канале в Telegram главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
По словам журналиста, голодовка была насильственно прекращена сотрудниками ФСИН после того, как состояние заключенного стало критическим:
— Поговорил с женой Крекова из Архангельска. Ну там, конечно, эталонное издевательство. Они проиграли суд колонии на 39,5 тыс. руб. Креков голодал больше 20 дней в прошлом году (я точно не помню, там ближе к 30 дням было), вес стал что-то типа 52 кг при высоком росте; жена говорила, что он не мог сидеть, было больно садиться на кости. Его в критическом состоянии, когда сахар стал запредельным, увезли в больницу. Голодал он из-за издевательств и придирок фсиновцев. Так вот колония-поселение подала на Крекова в суд и выиграла. В 30 тысяч оценили услуги больницы, ФСИН объяснил, что лечение было платным (на него, конечно, никто не давал согласия). Отдельный счет ФСИН выставил за бензин (Крекова в больницу везли) и охрану. Почти 40 тысяч. Такая вот история. Конечно, для простой семьи из Архангельска это очень большие расходы. И так очень дорого сидеть в России, а тут еще такое.
История голодовки юриста Андрея Крекова нашла отклик у журналиста Олега Кашина, который задался вопросом, почему она не получила такого общественного резонанса, как история активиста Ильдара Дадина. Сергей Смирнов объясняет это тем, что Креков — не активист, а «обычный человек»:
— Дадин активист, который сидит по главной политической статье. Ну не знаю более политическую статью сегодня. Плюс письмо было на «Медузе», это усиливает резонанс. За его делом следили, его все знали. Креков никакой не активист, обычный человек из Архангельска. Он же попал в историю по принципу: «Не понимаешь по-хорошему, ну будет по-плохому». То есть вот если человек не понимает по-хорошему (особенно в Архангельске), он уже воспринимается не очень адекватным. Ну то есть реально — Креков не понял по-хорошему, когда менты хотели забрать в отделение. Не понял по-хорошему, стал им грозить уголовкой. Его избили, он опять не понял. Завели дело — опять не понял и пытался ментов засудить. В итоге дали большой срок по 318-й статье. Но он не понял и в колонии продолжает выступать (по мнению начальства). Вот не понимает по-хорошему, жалобы какие-то пишет и так далее. Ну будет по-плохому. Обычная совсем история, к сожалению. Все же понимают, что надо бы понимать по-хорошему. А если не понимает, ну сам, вообще-то, виноват. В России шел 2017 год.
Юриста Андрея Крекова осудили 22 июля 2015 года на два года и восемь месяцев за «насилие в отношении представителя власти». По мнению правоохранителей, осужденный укусил полицейского во время задержания. По версии самого Крекова, сотрудники патрульно-постовой службы его задержали без повода и скрутили за то, что потребовал оформить доставление в отдел. По прибытии в отделение полиции его избили и на следующий день предъявили обвинение.
29 марта 2016 года осужденный подал жалобу в ЕСПЧ.
По словам супруги Крекова Виктории, ее муж начал голодовку в конце октября 2016 года. В колонии-поселении он часто сидит в штрафном изоляторе, регулярно получает взыскания по формальным поводам и пытается их обжаловать, из-за чего у него сложились очень натянутые отношения с сотрудниками исправительного учреждения.