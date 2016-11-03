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Архангельская область: Новое ДТП с участием машины скорой помощи

1 февраля в 09:15 на 6 километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинск от автодороги М-8» произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. По предварительной информации 38-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», при повороте налево не уступила дорогу автомобилю скорой медицинской помощи «Мерседес», который двигался в попутном направлении со стороны города Архангельска в сторону города Северодвинска по встречной полосе, с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ-2110» получила телесные повреждения и была госпитализирована. Водитель и пассажиры автомобиля «Мерседес» не пострадали.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3.2 ПДД РФ, при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда. За нарушение данного пункта грозит административное наказание вплоть до лишения права управления на 3 месяца.

 

01 февраль 13:14 | : Происшествия

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