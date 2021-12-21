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Песни без слов. Джованни Марради

Музыка лечит. Психологи утверждают, что совпадение естественных биоритмов и ритмов музыкальных усиливает воздействие звуков на организм. Лечебное воздействие музыки на человека отмечали в глубокой древности. В I веке до нашей эры в Парфии был специально построен музыкально-медицинский центр, лечивший от душевных переживаний и тоски.

В современных западных университетах готовят профессиональных врачей-музыкотерапевтов. В 2003 году и российский Минздрав официально признал музыкотерапию.

Наибольшим терапевтическим эффектом, по мнению ученых и медиков, обладает классическая музыка, которая нормализует сердечный ритм и повышает в крови уровень иммуноглобулина. Объясняется это тем, что ритмы классической музыки и ритмы сердца человека совпадают (в минуту 60-70 ударов), что объясняет их благотворное влияние на все основные функции организма.

С течением жизни меняются предпочтения человека в еде, питье, одежде, людях, многом другом. И в музыке.

К музыке классических композиторов, благодаря всесоюзному радио и зарубежным «голосам», пришёл в далёком детстве. Тогда же открыл для себя мир «песен без слов» - так порой называют инструментальную музыку, которую в наши дни творят интересные, талантливые композиторы и исполнители. О некоторых хотелось бы вспомнить.

***

Мелодии этого композитора часто используют для музыкальной терапии. Джованни Марради (не путать с поп-исполнителем Джанни Моранди) - композитор, всемирно известный пианист, аранжировщик, преподаватель, художник- мультипликатор, автор книг и фильмов о музыке родился в 1952 году в Италии. После переезда родителей в Ливан, с восьми лет учился композиции и технике игры на фортепиано в Русской консерватории в Бейруте у классического пианиста Михаила Ческинова. Потом были годы скитаний по Европе, выступления за символическую плату в барах и отелях, поиски своего пути в музыке. После переезда в 1984 году в США он поселился в Лас-Вегасе, где подружился с Фрэнком Синатрой. Терпение и труд принесли успех. Джованни записал более 150 разошедшихся миллионными тиражами по всему миру альбомов.

Услышав однажды его светлые, наполненные надеждами на лучшее мелодии, возвращаешься к ним вновь и вновь, слушаешь и порой осязаешь буквально физически восторг летящей ввысь души.

Александр Чашев

01 май 08:00 | : Горячая тема / Культура

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