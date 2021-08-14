Сказ о том, как управляющие компании калечат Архангельск

Центр Архангельска, будний день, трое неизвестных приступают к демонтажу расположенной во дворе многоквартирных домов детской площадки. Начали с визуально исправных качелей. Взрослые в недоумении, дети в плач. Мужчины «пилят» металл и обещают пустить под «болгарку» также карусель, качель-самолетик и игровой комплекс с горкой – это всё небогатое убранство площадки и единственное место притяжения ребятишек с окружающих домов.
Неизвестные не могут предоставить никакой информации о причинах своих действий, ссылаясь на управляющую компанию ООО «Октябрьский». Сотрудники в офисе УК также не могут представить ни актов осмотра площадки, которыми она была признана аварийной, ни даже подтверждения того, что игровые сооружения являются собственностью ООО «Октябрьский». Более того, в разговоре с сотрудницей УК выясняется, что площадка просто «попала» на придомовую территорию при межевании. По идее, она должна была быть включена в состав общедомового имущества, но УК, видимо, решило не брать на баланс то, что не приносит прибыли, поэтому, бремя её содержания, как могли, несли взрослые с окружающих домов.
Выясняется и другой любопытный факт. По информации заместителя главы Ломоносовского округа администрация неоднократно обращалась к управляющей компании ООО «Октябрьский» с требованием о выполнении работ по содержанию детской площадки, расположенной на территории дома, находящегося под её управлением. С 2020 года УК этой обязанности избегало, мотивируя своё бездействие тем, что на баланс эту площадку не принимало. Стоит отметить, что администрация округа не требовала демонтировать конструкции, а неоднократно просила УК привести площадку в надлежащий вид. Иными словами, сделать то, что обязана УК по закону.
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 определено, что в состав общего имущества многоквартирного дома включаются:
- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Таким образом, довод УК о том, что игровая площадка не является общедомовым имуществом, попросту смехотворен. Ужасает другое – то хладнокровие, с которым сотрудники УК решили уничтожить единственный более-менее благоустроенный объект во дворе, лишь бы не нести затрат на его содержание. Более того, проделать это было решено варварским способом – срезав металлические конструкции и оставив торчать из земли опасно заостренные остатки.
То, что через двор и конкретно – по этой площадке ежедневно проходят десятки детей, следуя в учебные заведения, сотрудников УК не смутило. Ведь это, очевидно, не их ребенок может, не заметив торчащий из-под снега штырь, споткнуться об него и травмироваться, или, не дай бог, упасть на этот штырь. Кажется, после демонтажа эта площадка будет представлять куда больше опасности для жителей близлежащих домов и прохожих, чем скамейка, расположенная на этой площадке, которую так и не удосужилось отремонтировать УК.
При этом УК не может выбирать, какое общедомовое имущество содержать, а какое – нет. Однако ранее, во дворе неподалеку той же управляющей компании по схожим основаниям – нежелания нести бремя содержания части общедомового имущества, была аналогичным образом демонтирована единственная на несколько многоэтажек детская площадка. О том, что в этом месте могли играть дети, сейчас свидетельствуют только также торчащие из-под земли остатки металлических конструкций да раскуроченная песочница.
Также, по нашей информации, УК ООО «Октябрьский» даже не предложила жильцам дома предусмотреть дополнительные средства, чтобы оперативно привести детскую площадку в надлежащий вид. УК просто решило «под шумок» от неё избавиться, предложив жильцам в будущем принять участие в нацпроекте «Комфортная городская среда». Вот уж не могли мы представить, что архангелогородцев будут принуждать к участию в региональной программе таким варварским способом.
По сути, демонтировав площадку, которую даже по признанию замглавы Ломоносовского округа – проще и дешевле было привести в надлежащее состояние, УК поставило жителей близлежащих домов в безвыходное положение, ведь еще, по крайней мере, пару лет растущим детишкам будет просто негде проводить свободное время. И это по самому благоприятному прогнозу, ведь только оформление заявки – довольно продолжительный и затратный процесс, а она может и не победить в муниципальном конкурсе на благоустройство.
И после такого кого-то удивляет, что бесцельно слоняющиеся по улицам столицы Поморья дети вынуждены «осаждать» торговые центры? А куда им деваться, если даже пригодные для времяпрепровождения конструкции готовы демонтировать, лишь бы УК могла сэкономить на их содержании?
По данному вопиющему факту уже подготовлены запросы, по результату рассмотрения которых, хочется надеяться, действиям УК ООО «Октябрьский» будет дана объективная правовая оценка.
Интересно, а г-н Морев в курсе того, как "занятно" ведут бизнес отдельные управляющие компании на вверенной ему территории?
Леонид Таскаев, свободный депутат АОСД