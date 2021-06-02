Квартал 100 в Северодвинске: Неудобные вопросы остались без ответа

Сторонники устройства парка провели пресс-конференцию. И вот, что из этого вышло…
В этот раз господин Мандрыкин меньше говорил о своих заслугах, но ощущение, что именно ради его амбиций и звучит весь этот «народный хор», не покидало. Может быть потому, что речи на пресс-конференции говорились знакомые до боли, но смысла и конкретики в них не прибавилось. Да и общая тенденция сохранилась. На вопросы, на которые действительно важно было услышать ответы, никто не ответил. Неудобные для Мандрыкина темы просто игнорировались. Организаторы упорно изображали старый номер, похожий на секс между людьми, которых уже давно ничего не объединяет. С той лишь разницей, что кто-то играет страсть, а кто-то оппозиционную и экологическую деятельность. И вот эта симуляция чувствовалась, что было неприятно. Но, обо всем по порядку...
Одной из двух тем встречи с журналистами, которая прошла в минувший понедельник, была заявлена презентация разработанного проекта парка. На поверку выяснилось, что проекта как не было, так и нет. Выпускница САФУ, инженер-архитектор Юлия Смирнова сама призналась, что её работа – только эскиз, набросок. А журналистам в итоге не показали ничего нового, так как известные картинки уже несколько месяцев назад были выставлены в Сети. С тех пор они не поменялись.
Вторая из заявленных тем касалась продвижения референдума по запрету строительства нового жилья в квартале 100. О «врагах» референдума говорилось очень много. Но наблюдатели уже давно отметили, что в процедуре оформления и подачи документов сами авторы идеи во главе с господином Мандрыкиным будто специально делают ошибки, не позволяющие довести вопрос до его рассмотрения представительным органом - горсоветом. То есть, и второй инфоповод вчерашней пресс-конференции оказался старым, давно известным. Организаторам, видимо, просто было нужно в очередной раз поругать власть, более веского повода не нашлось.
Так для чего же общественники устроили встречу с журналистами? Вероятно, всё для того же: ради предвыборного пиара Олега Мандрыкина, для поддержания образа борца с режимом, за счастье народное. Но на вопрос члена «Вольного дела» - ИА «Беломорканал» по поводу своего участия в выборах в Госдуму Олег Мандрыкин, как и на прошлой пресс-конференции защитников выдуманного ими парка, предпочёл не отвечать. Дескать, не по теме. Хотя кандидату, позиционирующему себя народным, «низовым», было бы честнее идти открыто, чтобы вызвать более широкую поддержку и глубокое признание всех слоёв населения.
А наш вопрос по теме звучал так: «Больше плюсов или минусов от Вашего выдвижения в кандидаты для реализации экологических общественных проектов в городе Северодвинске и Архангельской области?». Ответ, к сожалению, был неразборчив. Так что из него мы поняли только то, что Олег Анатольевич обещает провести, как кандидат, другую пресс-конференцию: «Я вас позову, и Вы всё спросите». Заметьте: рассказать не обещал ничего. Но получается так, что сегодня он выступает не как кандидат, а завтра выступит как кандидат — раздвоение личности, не иначе.
Был задан и другой вопрос Мандрыкину: «Вами утверждается, что встречи с Фроловым – случайны. Хотя, по нашим источникам, вы достаточно регулярно встречаетесь. Вопрос – кому принадлежит инициатива по переносу строительства домов из квартала 100 на другой участок, где сейчас заканчивается строительство автодороги?». Олег Анатольевич ответил кратко: «Я автор». И тут нам, не знаем, как другим журналистам, стало окончательно понятно, что Мандрыкин все-таки переговоры ведет, не афиширует их, но ведет, а на публике старается не комментировать информацию о своих требованиях к застройщику помимо тех, что он декларирует публично.
Прошёл и другой наш вопрос пока журналиста «Беломорканала» не начали игнорировать: «Не продаёт ли агентство недвижимости «Вариант» Мандрыкина квартиры группы «Аквилон»? Не напрямую, возможно, но под другими вывесками, другими способами». «Компания «Аквилон» в одностороннем порядке расторгла с нами контракт, у вас неправильная информация. На этом – точка» - резюмировал Олег Мандрыкин и явно занервничал. Почему? Неприятно, наверное, слышать то, что слышать не хочешь. А именно факты, которые несколько нивелируют образ оппозиционера-бессребреника, который стоит за идею, а не за собственную выгоду.
Другие подготовленные актуальные вопросы, которые так не дали задать на пресс-коференции:
Последний вопрос, кстати, очень важен , так как небольшая, но группа северодвинцев Мандрыкину все-таки верит. И они идут за ним на митинги и пикеты, веря в его благие мотивы, а не в простое желание поторговаться с властью и местными застройщиками. Многие из них, к сожалению, уже радикализировались под его влиянием. А как раз в этом случае «протестное похмелье» может быть весьма и весьма болезненным, если не фатальным. Государство уже показало, что не собирается мягко обходиться с радикалами. Но будет ли нести ответственность за их судьбы господин Мандрыкин?
Даст ли ответы на эти вопросы сам Мандрыкина? Или он по-прежнему будет отвечать только на те вопросы, которые ему нравятся? И жить в мире, что сам и выстроил в своем богатом воображении. А в нем, как известно, большинство северодвинцев поддерживают его риторику, выступают против строительства нового жилья, да и вообще считают Мандрыкина чуть ли не отцом родным.
И это смотрится уже, как минимум, не смешно...