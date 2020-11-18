Протестный хайп по-плесецки. Интервью с главой района

В пятницу на нашем сайте было опубликовано мнение одного из депутатов Госдумы о ходе муниципальной реформы на примере Плесецкого района. Один из основополагающих принципов, которым руководствуется редакция ИА RUSNORD в своей работе – дать высказаться всем сторонам конфликта. Поэтому объективности ради просто обязан был спросить мнение по этому поводу у самого главы района Игоря Арсентьева, тем более, что мы с ним давние знакомцы и, смею надеяться, приятели.
- Игорь, что думаешь о публикации Ирины Чирковой? Помнится, вы с ней были конкурентами на выборах депутатов Госдумы в 2016 году, может это как-то связано с ее желанием как-то поквитаться?
- На Ирину зла не держу. Напротив, прекрасно понимаю ее. Сейчас, в канун выборов в Госдуму, можно без особых трудозатрат получить определенную известность и пиар на ставшей благодаря нашей открытой работе широко обсуждаемой теме создания муниципальных округов.
- Расскажи тогда для простых обывателей, что там у вас происходит?
- Леонид, во-первых, большое спасибо за предоставленную возможность обозначить свою позицию. Имея большой опыт взаимодействия с различными средствами массовой информации, могу отметить, что Вы один из тех, кто всегда предлагает высказаться всем участникам по какой-либо спорной теме. В этом, на мой взгляд, и заключается профессиональная работа журналиста, который либо открыто высказывает свою точку зрения, оперируя проверенными фактами, либо дает возможность привести аргументы всем сторонам.
К сожалению, в районе столкнулся с деятельностью так называемых «журналистов», которые мало того, что никак не проверяют информацию, но и зачастую распространяют обычные сплетни, вводят людей в заблуждение, всячески искажают информацию. Применительно к теме создания муниципального округа, вызвавшей бурное обсуждение, один из владельцев местного СМИ прямо обозначил, что в случае, если это произойдет, его газета закроется. Почему? Потому что сегодня существенная часть финансирования на ее издание поступает из бюджетов поселений за публикацию нормативно-правовых актов. Судите сами, о какой объективности тут может идти речь.
Теперь к вопросу. Если кратко, то в Плесецком районе в соответствии со 131-м федеральным законом идет инициированный мной процесс обсуждения преобразования поселений района путем их объединения в муниципальный округ. На сегодняшний день 12 из 14 муниципальных образований района решениями сессий представительных органов, говоря проще, поселковыми советами депутатов, после проведения публичных слушаний выразили согласие на объединение. Что касается самой процедуры, то она проходит в строгом соответствии с требованиями законодательства, согласно которым для принятия окончательного решения необходимо, чтобы «против» высказалось не более одного муниципалитета, затем принятие соответствующего решения на сессии районного Собрания. Только после этого может появиться законопроект (!) о создании Плесецкого муниципального округа, который должен быть рассмотрен и принят на сессии областного Собрания депутатов. Как видишь, процедура довольно сложная.
К слову, не соглашусь с моей заочной визави в том, что депутаты двух поселений района отказываются поддержать идею объединения. В этом и состоит известный прием формирования протестного общественного настроения – якобы кто-то на кого-то давит, но вот кто-то там где-то активно сопротивляется. Здесь и отголоски протестов по Шиесу мы ощущаем, хотя проект закрыт, а тема муниципальной реформы никакого отношения к этому не имеет.
- А твоя недавняя коллега по областному Собранию считает, что на данной теме «людей уже сталкивают лбами», и это делает районная администрация. Знаешь, регулярно слежу за информацией на твоих страницах в соцсетях, вижу твою максимальную открытость. В чем тебя пытаются обвинить, не пойму?
- Знаешь, тут уместно вспомнить крылатое – а судьи кто?! Начну со статьи, приведенной в пример к публикации, как ты выразился, моей бывшей коллеги. Ее автор – руководитель предприятий в МО «Обозерское», занимающихся содержанием бани, содержанием контейнерных площадок и оказанием других услуг по договорам с местной администрацией. Прошу это не считать переходом на личности, просто констатирую факт. Лично с этим человеком незнаком и ничего плохого не скажу, но, исходя из приведенных фактов, делаю вывод о том, что автор априори не может быть объективен при обсуждении темы объединения по причинам, которые в законодательстве именуются конфликтом интересов. Само содержание статьи разбирать не вижу смысла, но, поверь, искажения фактов там хватает. Да, эта статья, как и серия ей подобных, опубликована именно в том издании, о котором говорил выше. Это для примера.
Теперь, что касается Североонежска, где прошли последние из поселений публичные слушания. Здесь в сохранении существующей системы тоже интересантов и афиллированных лиц хватает. Скажу более, именно отсюда и пошла по району основная волна негативных слухов и сплетен относительно перспектив создания округа, культивируемая как раз людьми, заинтересованными в сохранении существующей системы и собственного, скажем так, благополучия. Потому и на самих слушаниях тоже прозвучало много, мягко говоря, неправдивой информации. Особенно неприятно, что часть негатива высказывали жители преклонного возраста, основывая свои выводы именно на публикациях, подобных приведенной выше.
- То есть, часть правды в том, что при создании округа некоторые нынешние сотрудники поселковых администраций могут остаться без работы, есть?
- Вообще, изначально запущенный тезис заключался в том, что объединение есть новая оптимизация, которая приведет к закрытию всех поселковых администраций и жители за каждой «бумажкой» вынуждены будут ехать в райцентр. Немудрено, что после таких «разъяснений» у людей возник вполне объяснимый страх и негатив.
Поверьте, приводить все доводы в пользу необходимости объединения могу очень долго, но здесь постараюсь кратко объяснить суть. До 2006 года район, по сути, являлся муниципальным округом. То есть, была единая районная администрация и «сельсоветы» на местах. В принципе, к этой же системе мы и возвращаемся. Все существующие на местах администрации будут сохранены! И в этом моя твердая позиция, о которой говорил с самого начала. Да, главы нынешних поселений в случае объединения перейдут в прямое подчинение главы муниципального округа. Но! Сегодня мы предложили всем им самостоятельно определить структуру будущего территориального отдела и тот набор полномочий, который они должны будут и готовы осуществлять. Все это закреплено в соглашениях с теми поселениями, которые уже выразили свое согласие на объединение. И пока нахожусь в должности главы – буду исполнять все договоренности!
Для противников объединения приведу простой пример – городской округ Архангельск. С незапамятных времен здесь существуют администрации территориальных округов, где работают специалисты. И что-то никому в голову не пришло к каждой такой администрации создать свой совет депутатов. Кроме того, все эти структурные подразделения администрации города работают в статусе самостоятельных юридических лиц со своей сметой расходов, которую при утверждении бюджета города утверждают городские депутаты.
А теперь пример из реальности нашего района. Есть у нас муниципальное образование «Тарасовское» и еще ряд ему подобных. Там есть глава с зарплатой в 19900 рублей и Совет депутатов, состоящий из людей пожилого возраста – от 63 до 78 лет. Собственных доходов у этого муниципального образования около 100 тысяч рублей в год. Ликвидировать такой муниципалитет я не могу по закону, только присоединить к какому-то соседнему. Из соседей МО «Плесецкое». Это поселение городское, следовательно, на сто тысяч рублей дохода в бюджет оно получит обязанность содержать дороги, обеспечивать освещение и выполнять еще массу полномочий в Тарасово и целом ряде небольших деревень. Как ты думаешь, захотят ли плесецкие депутаты объединиться с таким «соседом»? И опять одно большое НО! Во всех этих малых поселениях – жители нашего района со своими чаяниями и проблемами. Обо всем этом в обращении к коллегам из Североонежска и Обозерского написали главы и председатели Советов депутатов 12 муниципалитетов, поддержавших объединение, включая наше самое крупное и самодостаточное муниципальное образование – «Плесецкое». И, поверьте, я к нему отношения не имел. По факту в этих муниципалитетах проживает более двух третей населения района. С их мнением мне что, не считаться? Так кто же «сталкивает людей лбами»?
- Ну, это, пожалуй, традиционное мнение, что выгодные власти решения проталкиваются всеми силами…
- Знаешь, очень хорошо, что тема объединения широко и бурно обсуждается. Это свидетельство того, что мы выступаем открыто, всегда готовы к диалогу с жителями. Проведены десятки встреч в разных форматах, публикуется информация в СМИ. Моя задача – не навязать, а убедить людей в необходимости преобразования. И мы оперируем вполне конкретными аргументами. Зато в числе противников, к моему удивлению, много тех, кто в районе давно не живет, либо вообще к нему отношения не имеет. Кстати, отдельным главам и депутатам, поддерживающим объединение, устроили настоящую травлю в соцсетях, буквально терроризируют по телефону и в личных встречах. Некоторые серьезно напуганы. Вот это я называю давлением. Про используемые методы формирования мнения жителей уже говорил.
Вот вспомнил еще интересный факт. На публичных слушаниях в Североонежске председатель местного совета депутатов заявила, что в их бюджете предусмотрено 100 тысяч рублей на спорт, а в районном – 300. Не говорю, что на спорт в районном бюджете выделена гигантская сумма, но суть не в этом. При бюджете МО «Североонежское» в 30 млн. рублей, треть – порядка 10 млн. – идет на содержание администрации. На этом фоне сумма в 100 тысяч рублей на спорт выглядит, мягко говоря, не особо внушительной. Зато на мой вопрос о том, готова ли председатель совета выйти с инициативой о приведении финансирования администрации в соответствие нормативу – 22% - внятного ответа не последовало.
Уверен, что кажущаяся кому-то самодостаточность отдельных городских поселений – фикция. Согласись, если бы за 15 лет существования двухуровневой модели местного самоуправления в поселениях района были решены все вопросы, отнесенные к их полномочиям – освещение, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство – то сегодня тема объединения и не поднималась бы. Но, к сожалению, этого нет и в помине. Особенно тяжело осознавать, что некоторые главы поселений в упор не хотят замечать тех глобальных проблем, с которыми им в ближайшее время предстоит столкнуться, но средств на решение которых у них нет.
Еще хочу сказать вот о чем – мы нигде не говорили и не говорим о том, что объединение в муниципальный округ – это сегодня панацея в решении всех проблемных вопросов для всех районов. Знаю, что многие мои коллеги пока объединяться не планируют. И это их право, их видение развития то территории, которую они возглавляют.
- Почему же в Плесецком районе не оставить все как есть?
- Вот мы с тобой подошли к главному, ради чего, собственно, мной и была выдвинута инициатива объединения. Как уже говорил, большинство сельских поселений района сегодня испытывают огромные трудности в исполнении возложенных полномочий – кадровые, финансовые. У них уже и полномочий-то осталось минимум, большинство исполняет район. И, вот, звучит один из главных доводов «против» - почему нет программы развития района сейчас, и область не может дать на нее денег?
Не считаю себя вправе обсуждать деятельность предшественников, но зато могу сказать, что программы социально-экономического развития, предусмотренной, к слову, уставами поселений, за 15 лет их существования не появилось ни у одного!
Что касается района, то в самом начале своей работы мы действительно приступили к разработке программы развития. Но долговая нагрузка на бюджет в 95 млн. рублей, которая мне досталась, и отсутствие хоть какой-то проектной документации фактически поставила крест на возможности вхождения района в федеральные программы, предусматривающие серьезное финансирование.
К примеру, только в прошлом году мы дотировали бюджет Плесецка, чтобы поселок получил возможность разработать проект и войти в программу «Чистая вода», для решения одной из главных проблем – модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Из глобального это, увы, все, что нам удалось. Хорошо, что строительство жилья для переселения не требует каких-то серьезных расходов районного бюджета, иначе и в этой программе мы бы полноценно участвовать также не смогли.
Создание муниципального округа, безусловно, не решит в одночасье всех вопросов. Но, как глава района, обязан думать о развитии территории. И такая возможность у нас с объединением появляется. Много об этом рассказывал. Главное – в рамках областного законодательства мы получим дополнительные средства, которые как раз и должны потратить на создание базиса – разработку проектно-сметных документов на объекты социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры. За счет их удастся решить и какие-то локальные вопросы. С долгами и прочими текущими проблемами будем работать. Вот о чем идет речь.
- Есть альтернативные пути развития района?
- Как раз тот вопрос, ответа на который не могу получить от оппонентов. Понимаю, что в период начала большой избирательной кампании очень выгодно для набора политических очков хайпануть на теме, которая бурно обсуждается. Благо, и особых усилий сегодня, чтобы «раскачать» общество не требуется. Поэтому не хочу дальше полемизировать, люди сами во всем разберутся!
- Спасибо, Игорь. Зная тебя, уверен, что ты работаешь прежде всего в интересах жителей района. Вижу, что многое тебе удается. Думаю, люди это тоже видят и ценят тебя за это, поэтому удачи и дальнейших успехов!
Беседовал Леонид Черток