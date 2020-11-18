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«Власть сталкивает людей лбами». О муниципальной реформе в Архангельской области

Депутат Госдумы Ирина Чиркова о реакции общества на навязываемую властью тенденцию к объединению муниципальных образований:

- Наблюдаю со стороны за ситуацией в Плесецком районе, в котором последние месяцы идёт бурное обсуждение возможного преобразования в муниципальный округ, инициированного районным главой. И здесь, в Плесецком, процесс пошёл не так гладко, как в Каргопольском или Вилегодском районах. Люди смелее что ли, самостоятельнее, требовательнее. Представительные органы двух муниципальных образований из четырнадцати - Обозерского и Североонежска - отказываются поддержать идею объединения. А без одобрения хотя бы одного из них по закону преобразования быть не может. Вот и понеслась в районе история открытых обращений, дискуссий в соцсетях, даже давления...

Коротко скажу своё мнение: создание муниципальных округов может быть лишь при понятной для граждан социально-бытовой выгоде - если дороги начнут больше ремонтировать, уличное освещение наладят, баню отремонтируют и проч. Остальное (особенно шантаж чиновников) считаю от лукавого. Наша фракция СР в Облсобрании депутатов, напомню, не поддерживала соответствующий региональный законопроект. Проведение в условиях пандемии публичных слушаний и обсуждений, по нашему убеждению, является формализмом и навязыванием «готового решения».

Вернусь к Плесецкому. Неприятно видеть, как людей уже сталкивают лбами, переходят на личности. Чести это властям не делает...

Простых граждан, которые открыто и аргументированно высказывают свою позицию, уважаю и поддерживаю! С интересом прочитала статью жителя Обозерской (иллюстрация) в местной газете. И вот мнение жительницы Североонежска из соцсетей:

«В очередной раз убеждаюсь, как можно манипулировать общественным мнением. Даже то, что люди тепло отзываются о своем поселке можно извратить и преподнести совсем по-другому.

А то, что мнения были разные, и этому подтверждение даже ваше видео, что люди упрекали администрацию как раз именно в том, что вы сеете рознь и натравливаете остальных на Североонежск – об этом молчок.
И о том, что суть многих выступлений не «никогда-никогда не обЪединяться», а что проект очень сырой и надо посмотреть сначала, что будет у соседей, а не нестись аля-улю непонятно куда, лишь бы ветер в ушах свистел.
О том, что реформ уже была масса, что уже много раз всем все обещали, но на деле это все не реализовывалось. Конечно же не надо упоминать об этом. Мы просто в Североонежске москвичи такие зажратые.

Не волнуйтесь, мы прекрасно понимаем, что денег нам теперь не видать при любом раскладе – округ или не округ, что нас будут винить и показывать на нас пальцем при любых проколах администрации – это они, сволочи североонежцы во всем виноваты, что вот эту личную неприязнь, насчет которой был сочинен последний опрос, Вы в полной мере теперь нам будете постоянно демонстрировать, - «вы же этого хотели, хлебайте полной ложкой». Это уже видно из заголовка вашего поста.

Да, мы посчитали, что пока в этой ситуации рано нам отдавать свою власть в чужие руки. Надо доверие заслужить. Обратно нам ее никто не вернет. И не факт, что остальной район через год не скажет нам спасибо за это. Выскажу крамольную мысль, что не всегда большинство право. А в дальнейшем поживем-увидим. Но натравливать одних на других недопустимо. Опускаться до этого это себя не уважать».

 

12 февраль 14:45 | : Политика

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