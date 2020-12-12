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«Сказки бабушки Галины». Возвращение из…

Впервые в новом году, как всегда под сенью гостеприимного «Старого Тифлиса» (пр-кт Ломоносова, 281), собрались видные члены Ассоциации «Вольное дело» - Николай Прокофьев (блогер и основатель «Архсвободы»), Илья Азовский («Эхо севера»), Леонид Черток (RUSNORD). Андрей Рудалев («Беломорканал») отсутствовал по уважительной причине (спецзадание в Северодвинске).

Вспоминали прошедший год, давали прогнозы на будущее. В частности:

- нашли применение отставному губернатору Орлову в популяризации отдалённых арктических территорий и пустынных районов Африки;

- выяснили, что на официальных документах мэрии Архангельска вместо привычного «Утверждаю» в левом углу ставится резолюция «Годзиш»;

- обсудили, какие смазки будут применять кандидаты в депутаты для безболезненного проникновения в Госдуму.

Короче, это надо видеть…

22 январь 21:12 | : Горячая тема / Политика

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