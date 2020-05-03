11 отчаянных парней, или Архангельск – не Голливуд

Итак, из кандидатов на место градоначальника Архангельска собралась полноценная футбольная команда.
«Мы верим в мужество отчаянных парней!» (знаю, что песня про хоккей, но в данном случае без разницы).
Именно парней. Ни одной женщины, ни одного «цветного», ни одного представителя секс-меньшинств… по крайней мере, открытого. С такими опциями у этого архангельского триллера нет никаких шансов на «Оскар».
Вместо заветной статуэтки и будущих миллионных гонораров впереди у победителя пять лет головной боли, внеурочной работы без выходных, шквал критики в СМИ и помои в соцсетях. Зарплата? В бизнесе побольше зарабатывают. Персональное авто с водителем? Настоящий мужчина любит себя самого за рулём. Популярность, узнаваемость? Лучше вообще на улицу не выходить, замучаешься оправдываться.
Так зачем им это надо? Попробуем разобраться (я обещал)…
Вадим Волоцкой. Первый раз слышу эту фамилию. Бизнесмен средней руки (и, соответственно, доходов), профессионально увлекающий яхтенным спортом. Человек немолодой (судя по фотографиям). Считает, что именно парусный спорт развил его качества лидера в командной игре. Ну, и сколько там команда на яхте, бороздящей водную гладь Северной Двины, три человека от силы? В списке (официальном) предприятий Волоцкого среди ликвидированных только одно действующее – «РОО Федерация парусного спорта Архангельской области». Согласитесь, сейчас не самое лучшее время для такого рода бизнеса. По-моему, его заявка на конкурс – вид самовыражения в момент простоя. Тем более, что расходы (финансовые) минимальные. А репутации и так никакой за отсутствием известности.
Александр Гревцов. Депутат-коммунист. В прошлом – журналист и известный блогер (эх, где тот лихой «Кочегар»). Ну, здесь вообще всё прозрачно. Наверняка КПРФ убедила одного из самых своих умеренных (хотя бы не сталинист) и информационно раскрученных членов заявиться, чтобы партия окончательно не потеряла политическое лицо после «слива» губернаторской кампании. Да и разбавить нашествие претендентов-единороссов – святое дело, а то получается, что состояние областной столицы беспокоит исключительно партию власти. Саша – адекватный, самоироничный человек и вряд ли высоко оценивает свои шансы на победу. Надеюсь, что обещанные Новиковым ништяки покроют ему моральные издержки.
Владимир Когут. Известен по протестному движению… и только. Но известен громко – в День города с акции на площади Ленина его полиция буквально выносила на руках. Представляете, какой кайф испытает Владимир, если те же люди будут отдавать ему честь на входе в мэрию. По основной специальности – моряк, но в настоящем времени весь в протесте. Принимал участие в акции "Народный губернатор» и можно предположить, что адекватно оценил свои возможности. Однако, его участие, скорее всего, очередная попытка списанного за ненадобностью «СтопШиес» остаться на политическом плаву. Но где же Мандрыкин… или к покорению Северодвинска готовится?!
Олег Мишуков. Его появление в списке кандидатов в последние часы приёма документов на комиссию я назвал «нежданчиком»… и погорячился (главный нежданчик был вперед). С одной стороны, человек - типичный представитель постсоветской номенклатуры, такие люди не делают необдуманных карьерных шагов без одобрительного кивка сверху, можно запросто потерять то, что уже имеешь (пост руководителя Архангельской региональной транспортной службы на дороге не валяется). С другой, по инсайдерской информации за ним стоит Эрнест Белокоровин, ушедший из официальной политики, но имеющий ба-а-альшие интересы в архангельском бизнес-пространстве. Посему возможен вариант, что в данной раскладке мы имеем дело с альтернативным кандидатом на финальный тур отбора… если вдруг что-то пойдёт не так.
Дмитрий Морев. Коллеги небезосновательно назвали его «первым реальным». И пусть вас не смущает фсбшное прошлое кандидата, такое же у нашего президента. Плюс профессиональное умение выстраивать схемы и допуск к тайнам представителей городской элиты – всегда будет, на что нажать несговорчивым. А ещё работа «серым кардиналом» мэрии в период, когда в городе действительно начались позитивные изменения. Характеристики от знакомых сотрудников мэрии самые положительные (особенно в сравнении с предшественником). О серьёзности намерений данного кандидата говорит его объявление, появившееся в соцсетях в день подачи документов на конкурс – ухожу в советники, место руководителя аппарата можно считать вакантным. Такими заявлениями государевы слуги не разбрасываются.
Николай Пестов. Заявку от сотрудника северодвинской оборонки, до этого никак не связанного с Архангельском, трудно рассматривать иначе, как оправдание победы Годзиша на такой же комиссии пятилетней давности, «Севмаш» просто обязан был выставить своего кандидата. Иначе та история становится совсем прозрачной…
Сергей Пономарёв. Просто хороший парень (плохие в кинологи не идут, это и к уходящему мэру тоже относится). В профессиональном багаже – журналистское прошлое, что повлияло на излишнее (по мнению некоторых) увлечение соцсетями и селфи в видеоформате. Опыт работы городским депутатом в двух созывах и знание болевых точек архангельской коммуналки (от «Водоканала» до «Водоочистки») тоже не лишние. Из минусов – легковесность (антоним «тяжеловеса») как политика. Но нужно расти, накапливать вес, в биографии тоже. Если Сергей и технический кандидат, то только при самом себе. Несмотря на солидность компании (единомышленников), в которой он обретается.
Сергей Роднев. Вот настоящий нежданчик! Или сюрприз (рука не поднимается написать про солидного дядю «киндер»). Таких карьерных ходов за весь свой шестидесятилетний жизненный опыт не припомню – только что утверждённый региональный министр решил поменять ипостась. Сам разочаровался в должности или в нём разочаровались? В последнем случае возможна такая рокировка – при непрохождении на должность мэра, Роднева в министерстве транспорта меняют на Мишукова, подобных вольностей на уровне региональной власти не прощают. Или это альтернатива «первому реальному», когда сталкивают лбами две группы влияния в областном правительстве и смотрят, что из этого получится. Всё-таки шансов больше у Морева, четвёрка городских депутатов вряд ли поддержит ярославского железнодорожника, какую бы распрекрасную программу развития Архангельска он не предоставит. В любом случае, это самый вероятный из кандидатов номер два на финальный тур. Интрига, однако…
Михаил Федотов. Очень интересный персонаж – единоросс с праволиберальным уклоном. Себя называет прагматиком, что, по-моему, объясняет его участие в конкурсе – человек набирает политический вес в первой своей депутатской каденции. Не распыляется, отстаивает интересы городского бизнеса, в котором сам далеко не на последних ролях. А впереди у предпринимателей тяжёлый выход из коронавирусного кризиса, им нужен именно такой представитель. Если не в исполнительной власти, то в законодательной. И не только на городском уровне… делайте выводы.
Михаил Шишов. Самый смешной и несерьёзный (даже внешне) кандидат на пост градоначальника. Когда-то парнишка (судя по всему, вечный) прозябал на мелких технических должностях. Потом услышал модное слово «блогер», научился заходить в интернет, взалкал известности и… Это его вторая попытка встать во главе города, на первую (по моим данным) его подбили пиарщики от «Единой России». Для массовки, а также чтобы подчеркнуть серьёзность и значительность главного кандидата – «не хотите годзиллу, будет вам шишок». Мише понравилось, он сразу подрос в собственных глазах. И сейчас не вреден будет… автовладельцы областной столицы испугаются, что с таким мэром они все пересядут на общественный транспорт. Короче, замещает Древарха. И пусть. Не жалко.
Сергей Юрковский. Боец из принципиальных – больше года в различных инстанциях оспаривал свой невыход во второй тур, где депутатами ГорДумы рассматривался один безальтернативный кандидат. Программа преобразований уже готова, в основном, из старых пунктов, так как, по его мнению, ничего фундаментального за пять лет не произошло. На мой взгляд, Сергей тот самый герой-одиночка без прикрытия со стороны властных, который придаёт любому избирательному процессу хотя бы иллюзию непредвзятости. Но в этом его и объективный минус – у нас на подобные должности избираются по другим критериям.
А теперь, уважаемый читатель, задумайся – много ли из перечисленных кандидатов рискнули принять участие в прямых выборах мэра Архангельска? Вот почему мы с коллегами по «Вольному делу» за их скорейшее возвращение.
Леонид Черток