«Маргаритинская ярмарка в лапах дармоедов». Мнение эксперта

Своим мнением об организации главной сельскохозяйственной ярмарки региона делится директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев:
Я уже писал о ней много раз - о не правильной её организации, об ошибках проведения. В принципе все мои выводы оказываются правы, ярмарка с каждым годом сокращается...
Уже нет такого ожидания у людей её начала, уже нет желания посетить её. Сама ярмарка в последние годы оказалась грубо расчленённой, что привело к ещё большему непониманию со стороны жителей города. Да и перенос основной площадки "к чёрту на кулички", в павильон "Норд Экспо" аж в промзону у Объездной дороги, тоже привёл к снижению покупателей, несмотря на регулярную организацию бесплатных автобусов туда.
В этом 2020 году ярмарку опять наметили на 24-28 сентября, но главное, что её организацией занимаются всё те же, кто уже несколько лет её убивали. Как я понимаю - результат будет не лучше прошлогоднего.
Как было с её организацией в прошлом году, почитайте мой текст здесь -
http://rusnord.ru/…/42346-ocherednoj-proval-margaritinki-ka…
А здесь о ней же мой текст за позапрошлый год -
http://rusnord.ru/…/39367-margaritinskaya-yarmarka-chto-ne-…
В этот раз ситуация с ней будет ещё хуже, чем в прошлом году. Заявлено, что проводить её будут в этот раз уже на 9 площадках, раскиданных по всему городу!!! Ну, а центр торговли будет опять в этом сарае на окраине, называющемся "Норд-Экспо".
Вот список мест, где будут проводиться ярмарочные мероприятия: на проспекте Чумбарова-Лучинского (на участке от улицы Выучейского до улицы Иоанна Кронштадтского), центральном рынке, площадке у Союза потребительских обществ Архангельской области (ул. Поморская, д. 2), у Ломоносовского дворца культуры (ул. Никитова, 1), Исакогорско-Цигломенского культурного центра (ул. Севстрой, 2) и культурного центра «Соломбала-Арт».
Неужели все эти чинуши, витающие в облаках своей иной реальности, думают, что покупатели будут носиться по этим площадкам с надеждой скупить там товары?
Мои выводы подтверждаются и резким снижением количества участников из года в год. Как сообщали торговцы в прошлом году, больше они сюда ни ногой из-за того, что площадки находились в разных местах - торговля не шла нигде... В этом году обладмин скромно сообщает, что гостей они ожидают из 30 субъектов РФ, тогда как в прошлом году их было более 40... Ещё 2-3 года и никто сюда больше не поедет!
Итак, до ярмарки осталось 2 месяца. И, если ничего не предпринять, то нас ждёт закрытие этого проекта, как и многих других.
Я предлагаю срочно вмешаться в это ВРИО губернатора области и отстранить дармоедов от её организации! И не понимаю - зачем они вообще числятся на этих должностях, если результаты их работы отрицательные...
Главное, на сегодняшний день на этой ярмарке не предусмотрена площадка, на которой будут торговаться местные продукты! И это срочно надо исправить.
Я предлагаю под организацию ярмарки местных производителей отдать здание МРВ. Все имеющиеся в нём площади распределить между администрациями городов и районов области. И каждое МО должно обеспечить, чтобы выделенная ему площадка была все дни ярмарки заполнена продукцией их производителей! Вот тогда и интерес проснётся у муниципальных властей к местным производителям, а у фермеров будет постоянная точка сбыта!
Чем хорошо это место? Тем, что оно находится рядом с центральным рынком, с Чумбаровкой, и здесь расположены конечные маршруты многих автобусов - люди из районов и других городов мимо не пройдут. Тем более, если будут знать, что тут реализуются местные продукты от своих фермеров.
Отдайте "Норд-Экспо" на откуп заезжим торговцам, но помогите местным! Сегодня чиновники забыли о них. Кто, кроме нас, поможет нашим?!