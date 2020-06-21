Аэропорт «Архангельск»: сегодня и тогда

Наконец-то главный аэропорт столицы Поморья после вынужденного «коронавирусного» перерыва возвращается к обычному режиму работы. Сотни человек в день проходят через зоны досмотра, где их встречают строгие, но предельно вежливые сотрудники контроля. Встречающие или приехавшие заранее отдыхают в уютном кафе с соответствующим меню и обслуживанием. На площади перед входом нет привычного в недалёком прошлом аэропортовского бардака, всё строго и по регламенту.
Короче, стандарт европейского уровня. Кто-то ехидно пытается сравнивать с архитектурными шедеврами Сингапура и Дубая. Но, пардон, всё-таки Архангельск – не всемирный перевалочный пункт, хотя аэропорт и имеет статус международного. У области и без того много проблем… зачем излишества?
Это здание ещё называют «небесными воротами Архангельска». У таких ворот обязательно должен быть привратник (не путать со швейцаром). Человек аккуратный, серьёзный, даже строгий в своих владениях, при этом предупредительный и любезный с гостями. Чтобы гости хотели всегда вернуться…
Так было не всегда. Вплоть до того, что путешественники выбирали поезд.
Кто путешествовал по воздуху в нулевых, наверняка помнит тот бардак, творившейся внутри этих «ворот». Обычное явление тех лет - пассажиру досматривают багаж в VIP-зале, в установку вплывает чемодан и... инспектор засыпает. Засыпает не от усталости, а по другой известной причине. В это же время кое-кто из сотрудников аэропорта в укромном месте перебрасывает канистры с горючим через забор. Ещё и хвастались – у нас начальство доброе, само живёт и другим жить даёт. У аэропортовских тогда были зарплаты что-то около пяти тысяч рублей, привязанные к доходам транспортного объекта. Работал принцип - «не украдёшь, не проживёшь».
Да, иногда увольняли. Но при этом набирали таких же. Как правило, по протекции – он отличный парень. А этот парень не мог на экране монитора отличить брусок хозяйственного мыла от взрывчатки… профессионализм побоку.
И это мы говорим о безопасности. Напомню, тогда только-только взорвался самолёт над Пермью. Наших это ничему не научило, беззаботная жизнь продолжалась.
Наконец-то достало. Причём первого лица в регионе, только что прибывшего губернатора Михальчука. Первое, что он увидел ещё в иллюминатор, это три горящие буквы в надписи: «Добро пожаловать в Архангельск». Ещё подумал – дизайн у них такой… или местная традиция. Оказалось, лампочки перегорели, а ввинтить новые всё руки не доходят. Дальше-больше, выйдя на аэропортовскую площадь новый глава области чуть не грохнулся. На вопрос – «а сколоть лёд что мешает?» получил «квалифицированный» ответ – «А подо льдом асфальт лучше сохраняется...».
Потом был позор с Патриархом, который не мог спустится на землю из-за стаи собак, гоняющей по посадочной полосе, из-за них самолёты частенько нарезали круги над аэропортом. Последней же каплей стал автоматический трап, который из-за поломки долго не мог подъехать к правительственному «борту №1».
Тогда Михальчук сказал «хватит» и вызвал из Москвы своего единственного знакомого в авиаобласти – сотрудника аэропорта «Шереметьево» Ваге Петросяна. Знакомство было достаточно случайным – один помог другому попасть на рейс. Но очень своевременным, к этому моменту Петросян прошёл путь от рабочего на выдаче багажа до администратора крупного международного аэропорта. То есть, знал всю внутреннюю кухню. И возраст под тридцать… самое время строить карьеру.
Впрочем, Ваге Самвелович сначала отказывался от решительного переезда из Москвы в Архангельск, согласился только на должность советника. Но воочию увидев весь этот кошмар и, зная, как его исправить, задал себе сакраментальный вопрос – я мужик или где? И взялся. И, прежде всего, отучил своих подчинённых от их любимой фразу «О, это невозможно!», когда речь заходила о кардинальных изменениях в работе аэропортовских служб. Когда захочешь – всё возможно.
Пока он только работал несколько месяцев заместителем директора (до утверждения в главной должности советом директоров), потери от воровства внутри аэропорта сократились на полмиллиона. А потом пошла такая динамика роста прибыли авиапредприятия: если в 2008-м она составила 5 млн. рублей, то в 2009-м – 33 млн., ещё через год - 42 млн., ещё через год – 55 млн…
И всё это на фоне досужих разговоров о том, что Петросян чуть ли не «внебрачный племянник» Михальчука, что губернатор взял его сюда из носильщиков. Что и говорить, Илья Филиппович был этим грешен (вспомним Шаулов), но здесь совсем другой случай, что наглядно доказывали аэропортовские перемены. Дальше против Петросяна развернулась настоящая информационная война. Которая меньше, чем через год сошла на нет… просто нечего стало писать.
Но какие нервы надо иметь, чтобы всё это выдержать!
Дальше всё и покатило. Уже в 2011 году наш «Архангельск» признан самым динамично развивающимся аэропортом в странах СНГ. Замечу, это звание даётся не областным начальством по знакомству, а независимыми экспертами после всестороннего анализа целого списка показателей. Кстати, когда Михальчука сняли и команда «якутских туристов» стала разбегаться, акционеры аэропорта сказали Петросяну – «спокойно работайте, это не ваша история». Кто будет в здравом уме избавляться от того, кто ему деньги приносит?
И уже совсем скоро архангельский аэропорт попадает в федеральную программу развития «Гражданская авиация». Туда тоже не всех скопом принимают… только тех, в кого имеет смысл вкладывать деньги. Начинается масштабная реконструкция, план которой из-за привлечения заёмных средств был утверждён специальной Европейской комиссией.
Вот лишь два характерных примера, которые почувствовали на себе рядовые пассажиры (не VIP).
Вместо привычной «рамки» для досмотра пассажира и его багажа установлены современные сканеры. Помните, как раньше такая «рамка» начинала гудеть по поводу и без, в итоге вас могли раздеть до трусов (автор материала лично через это проходил). Теперь не нужно снимать верхнюю одежду и обувь - в 3D-изображении виден силуэт человека и все запрещённые к провозу предметы, если таковые имеются у пассажира. Обычные «рамки» металлоискателей реагируют в основном на металл, а сканер и керамический нож не пропустит. Что, само собой, повышает уровень безопасности, вспомните американскую трагедию 11.09.2001-го. В итоге вся процедура досмотра занимает от силы три секунды. Впрочем, «рамка» тоже осталась для особых приверед и ретроградов, там к любому капризу клиента относятся с пониманием.
А ещё главная поморская воздушная гавань стала доступна для маломобильных граждан. Совсем недавно одна моя знакомая в ужасе рассказывала, как её 75-летняя мама-колясочница, желая доказать родне свою самостоятельность, рискнула в тайне от всех отправиться в заграничное путешествие. И что?! Дорога от Галушина до аэропорта далась ей труднее, чем дальнейший путь до Брюсселя, сами знаете, какого инвалиду легко (в кавычках) выйти из подъезда дома стандартной серии. За пересадку в Москве и выход из бельгийского аэровокзала она особо не волновалась… но как здесь, на родной земле?
Всё обошлось как нельзя лучше. Сотрудники аэропортовских служб уже через стёкла увидели, что из подъехавшего такси выгружают инвалидную коляску и бросились помогать. Помогли зарегистрироваться без очереди, пройти сканер, доставили в зал вылета, где предложили кофе. А дальше в амбулифт - специально оборудованный автомобиль для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями. Затем с помощью гидролифта её подняли на уровень дверей воздушного судна. Хоп, и уже в салоне. Заодно предупредили на будущее - в арсенале аэропорта есть и специальная коляска, сделанная под размер прохода между креслами самолета, куда обычная не пройдёт по габаритам.
Когда довольная пенсионерка-путешественница позвонила из пункта назначения, её взволнованная дочь умоляла сообщить дату и время обратного рейса, чтобы встретить. И в ответ услышала удивлённое: «А зачем? Прекрасно сама доберусь, потом приезжай есть вафли».
Эх, так бы во всём нашем городе… но пока, увы.
Да, у аэропорта «Архангельск» армянское лицо (Ваге Петросян только в апреле покинул пост гендиректора в связи с переходом в областную администрацию), но разве кому-то это мешает?
Покупайте билет, приезжайте в аэропорт и сами всё увидите…
Леонид Черток