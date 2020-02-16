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Угроза COVID-19 на Соловках: Наблюдения контролёра

Своими наблюдениями делится независимый гид и член Ассоциации «Вольное дело» Олег Кодола:

Второе утро я занимаюсь проверкой билетов при посадке на судно «Василий Косяков»: сижу в Кеми, шторма, надо же хотя бы чем-то меня занять.) В принципе, посадка на судно всегда была делом хлопотным, но особенно интересно это выглядит в непогоду, когда ходит только «Косяков», а все остальные – стоят. Что называется, «количество посадочных мест ограничено»...

Перед посадкой начинает образовываться толпа, где каждый хотел стать первым, но занял место согласно времени подхода. Так было всегда. Ковидный федерализм двадцатого года внёс в процесс посадки своего перцу. В 08:30 мы здороваемся с пассажирами, и Михалыч начинает раздавать справки о проведении тестов и отсутствии COVID-19 (IgG – устойчивый иммунитет и IgM – острая фаза) тем, кто делал их в лаборатории Кеми ранним утром.

После чего я громко рассказываю им правила посадки: первые организованные группы, потом с детьми, потом остальные по билетам, показываем справки, матрос меряет температуру, санитайзеры внутри, санузлы тоже, пройти до правого борта, вход в салон налево, гигиенические пакеты у экипажа, во время швартовки не стоять в проходах и на палубе! Группы все со справками точно; те, кто в Кеми делал – их видно; хуже с теми, кто делал справки «где-то» – у них «свежесть справки» часто не совпадает с Указом «не позднее 48 часов».

Размышлять на темы:

– «да эта справка вообще ничего не значит, это я как врач говорю»

– «у меня справка сделана 3 дня назад, это ни на что не влияет»

– «да у ваших тестов погрешность 30%»

– «да я уже переболел, у меня есть антитела»

– «этот тест всё равно не показывает начало инфекции»...

я не буду.

Контроль на посадке – это как автоматические ворота. Вы же не будете ругаться на ворота, если не совпал ваш отпечаток пальца, например? Или будете? На меня ругаются, говорят, что я «злой дядька», «вхожу в положение», не «закрываю глаза» и не «беру денег» – всё это я успел услышать за два дня. Тем не менее, сегодня на утренний рейс не попало 5 человек: поехали делать тесты в лабораторию РЖД в Кемь. Грустная история, но штрафы на юридических лиц в любом случае грустнее.

Отдельно вставляют граждане, имеющие справки, но пытающиеся уехать «прямо сейчас». Это категория людей «нам мест не надо,мы постоим». Сегодня одна женщин обиженно сказала: «вы нас как баранов считаете, по головам». Не совсем так... Пассажиров считают не по головам. И не по ногам. И не по весу. Пассажиров считают по жопам. Точнее, по штатным местам и количеству мест в спасательных плотах. Тем более, что за перегруз выше 3 человек на воде... просто сразу уголовная статья.

Ладно. Сегодня уеду на Соловки, опять стану гидом на пару дней.)

Всем удачных выходных!

(на фото: лабиринт Олешина острова)  

01 август 14:40 | : Горячая тема / Будни

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