Угроза COVID-19 на Соловках: Наблюдения контролёра

Своими наблюдениями делится независимый гид и член Ассоциации «Вольное дело» Олег Кодола:
Второе утро я занимаюсь проверкой билетов при посадке на судно «Василий Косяков»: сижу в Кеми, шторма, надо же хотя бы чем-то меня занять.) В принципе, посадка на судно всегда была делом хлопотным, но особенно интересно это выглядит в непогоду, когда ходит только «Косяков», а все остальные – стоят. Что называется, «количество посадочных мест ограничено»...
Перед посадкой начинает образовываться толпа, где каждый хотел стать первым, но занял место согласно времени подхода. Так было всегда. Ковидный федерализм двадцатого года внёс в процесс посадки своего перцу. В 08:30 мы здороваемся с пассажирами, и Михалыч начинает раздавать справки о проведении тестов и отсутствии COVID-19 (IgG – устойчивый иммунитет и IgM – острая фаза) тем, кто делал их в лаборатории Кеми ранним утром.
После чего я громко рассказываю им правила посадки: первые организованные группы, потом с детьми, потом остальные по билетам, показываем справки, матрос меряет температуру, санитайзеры внутри, санузлы тоже, пройти до правого борта, вход в салон налево, гигиенические пакеты у экипажа, во время швартовки не стоять в проходах и на палубе! Группы все со справками точно; те, кто в Кеми делал – их видно; хуже с теми, кто делал справки «где-то» – у них «свежесть справки» часто не совпадает с Указом «не позднее 48 часов».
Размышлять на темы:
– «да эта справка вообще ничего не значит, это я как врач говорю»
– «у меня справка сделана 3 дня назад, это ни на что не влияет»
– «да у ваших тестов погрешность 30%»
– «да я уже переболел, у меня есть антитела»
– «этот тест всё равно не показывает начало инфекции»...
я не буду.
Контроль на посадке – это как автоматические ворота. Вы же не будете ругаться на ворота, если не совпал ваш отпечаток пальца, например? Или будете? На меня ругаются, говорят, что я «злой дядька», «вхожу в положение», не «закрываю глаза» и не «беру денег» – всё это я успел услышать за два дня. Тем не менее, сегодня на утренний рейс не попало 5 человек: поехали делать тесты в лабораторию РЖД в Кемь. Грустная история, но штрафы на юридических лиц в любом случае грустнее.
Отдельно вставляют граждане, имеющие справки, но пытающиеся уехать «прямо сейчас». Это категория людей «нам мест не надо,мы постоим». Сегодня одна женщин обиженно сказала: «вы нас как баранов считаете, по головам». Не совсем так... Пассажиров считают не по головам. И не по ногам. И не по весу. Пассажиров считают по жопам. Точнее, по штатным местам и количеству мест в спасательных плотах. Тем более, что за перегруз выше 3 человек на воде... просто сразу уголовная статья.
Ладно. Сегодня уеду на Соловки, опять стану гидом на пару дней.)
Всем удачных выходных!
(на фото: лабиринт Олешина острова)