Профессионал объяснил, почему такой бардак с Соловками

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков своей властью открыл туристский сезон на Соловецком архипелаге, пригласив потенциальных путешественников воспользоваться услугами по доставке на острова через свою республику. В то же время, островитяне буквально умоляют не делать этого, так как в случае завоза коронавируса им грозит вымирание – местная медицина не способна противостоять пандемии.
Ко всему прочему, административно Соловки относятся к Архангельской области и подобное приглашение оскорбительно для властей Поморья.
Член Ассоциации «Вольное дело» и профессионал в области туризма Олег Кодола, много лет организующий туры на исторический архипелаг, объяснил природу конфликта:
- Туризм в каждом регионе имеет свои особенности, на которые сейчас накладывается ситуация с коронавирусом. Наши таковы...
- 1. Соловки административно подчинены Архангельской области, но 90% туристического потока идёт через Карелию, город Кемь. Кроме того, существует ещё 2 крупных игрока этого «поля»: Соловецкий монастырь, поглотивший Соловецкий музей; и Фонд, который командует федеральной программой развития Соловков (гигантской стройкой и реставрацией). Итого – четыре крупных субъекта, каждый из которых продвигает свои интересы.
- 2. Даже в момент жёстких ограничений и полного «закрытия» Соловков, Фонд «продавил» завоз туда вахты рабочих для федеральной программы. Надо сказать, в Архангельске их тестировали, обнаружили и изолировали больных, задержали отправку вахты на обсервацию, а потом самолётами перевезли «здоровых» на Соловки. На этом санитарная безопасность Соловков закончилась.
- 3. Сегодня на Соловки из Кеми идёт постоянный поток грузов, местных жителей, командировочных по федеральной программе и... туристов-паломников (потому что монастырь свой бизнес уже запустил). Десятки людей ежедневно перевозятся частными катерами, а официальный перевозчик стоит. С точки зрения экономики - это странная картина, но здесь важно другое: обеспечить «закрытость» Соловков невозможно. Это факт.
- 4. Видимо, признавая этот факт, утром 15 июня глава Республики Карелия Парфёнчиков опубликовал условия очередного этапа снятия ограничений. Среди прочих послаблений – разрешение перевозок из Карелии на Соловецкий архипелаг. Наши телефоны взорвались звонками: до сих пор звонят радостные туристы, которые тут же собрались ехать на Соловки.
- 5. Но 15 июня вечером врио губернатора Архангельской области Цыбульский продлил режим ограничений на территории Архангельской области, включая Соловки, до 30 июня. У него тоже есть основания: в Архангельской области (в Северодвинске) – одна из крупнейших вспышек COVID-19. Правда, где Северодвинск, а где Соловки, но... тонкая настройка – это не стиль российской власти вообще.
- 6. Таким образом, указ Цыбульского опроверг распоряжение Парфёнчикова в части возможности экскурсионных и туристических поездок на Соловки. Получается, что первый хотел сделать «как лучше для туризма», второй сделал «как важнее для области». То, что туристы обрывают телефоны перевозчиков, экскурсионных бюро, туроператоров, турагентов, туристко-информационных центров – является побочным эффектом правоты обоих.
- 7. Разница решений демонстрирует полное отсутствие межрегионального взаимодействия, на фоне самостоятельных решений Фонда и Монастыря. Чем грозит подобная ситуация в нынешних условиях – не мне вас пугать.
- 8. В основе межрегионального решения «соловецкого вопроса» должно лежать признание факта НЕВОЗМОЖНОСТИ остановки пассажиропотока на линии Кемь-Соловки по массе причин: от непрерывного ведения федеральной программы до снабжения посёлка.
- 9. Уважаемые глава Фонда Михаил Ефимович и врио губернатора АО Александр Витальевич! Если не ошибаюсь, от начала вспышки COVID-19 на Белопорожской ГЭС в Кеми до срочного открытия лаборатории для тестирования в Кеми прошло всего недели полторы... Невелик срок, но лучше, если бы его не было – спросите Артура Олеговича.
- 10. Простите, но возьму на себя смелость рекомендовать вам простое решение: в рамках федеральной программы развития Соловков, которой руководит Фонд, купить оборудование и срочно запустить на Соловках, на базе поселковой больницы, лабораторию по бесплатному ПЦР-тестированию командированных работников и жителей посёлка; а также платному экспресс-тестированию туристов, буде у них случатся признаки болезни. Это действие позволит выполнить рекомендации Правительства и Роспотребнадзора, обеспечить санитарную безопасность на Соловках и запустить туризм там, где это технически возможно.
- 11. У меня ещё одна просьба, но уже совместно к Артуру Олеговичу и Александру Викторовичу. Определите, пожалуйста, единую дату, с которой Соловки ОТКРОЮТСЯ для туристов. Но учтите, пожалуйста, что между формулировками «закрыто до 30 июня» и «разрешено с 1 июля» – смысловая пропасть. Первая держит туристическую отрасль в состоянии неизвестности и неготовности; вторая – позволяет начинать бронирование всем участникам туризма.