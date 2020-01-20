Группа «Аквилон» обеспечила сохранность археологического наследия Архангельска

Представители Института археологии Российской академии наук передали Архангельскому областному краеведческому музею артефакты, обнаруженные при раскопках в районе набережной Северной Двины, рядом со стройплощадкой группы «Аквилон».
В знаковом для города мероприятии, помимо археологов и музейщиков, участвовали представители Архангельской и Холмогорской епархии, группы «Аквилон» и общественности, средств массовой информации.
Напомним, что группа «Аквилон» по собственной инициативе заключила соглашение с профильным федеральным научным учреждением – Институтом археологии Российской Академии наук. Застройщик привлек специалистов для того, чтобы все требования закона были неукоснительно соблюдены. По соглашению между группой «Аквилон» и Институтом археологии РАН все земляные работы выполняются под наблюдением специалистов института. В мае, при проведении работ по перекладке телефонных кабелей «Ростелекома», за пределами пятна застройки, были обнаружены новые объекты. Археологам застройщиком было оказано все необходимое содействие и помощь.
- Найдя остатки построек монастыря, мы можем с ответственностью сказать, что мы хорошие хозяева нашего историко-культурного наследия. Очень важно, что в работе, которое проводит Институт археологии, взаимопонимание и сотрудничество проявили застройщик – группа «Аквилон», которая подошла очень серьезно к этой задаче, и Инспекция по охране объектов культурного наследия. То, что было обеспечено взаимодействие всех заинтересованных сторон, сделало возможным сегодняшние находки. При этом полностью соблюдено действующее законодательство и не нарушен баланс интересов – застройщик продолжает строительство жилого комплекса, мы выполняем работы по сохранению археологического объекта, - отметил научный сотрудник Института археологии РАН Александр Суворов.
В итоге за пределами пятна застройки был раскопан фундамент круглой башенки северной части ограды монастыря из белого известняка. Над ним сохранились три ряда кладки красного кирпича - очевидно остатки печки советского периода, когда башенка использовалась для хозяйственных целей. Также был найден участок коробчатого деревянного дренажа, и бревенчатые конструкции постройки с частично сохранившимся полом, где, вероятно, хранились бочки со смолой. Найдена керамика 18-19-го веков, 2 копейки 1758 года, медная пуговица, крышки и обломки бочек из-под смолы. Верхний слой земли на месте раскопок - отвалы строительных котлованов советского периода, что подтверждает находка нескольких монет 1930-40-х годов. Захоронений на месте раскопок не выявлено. В соответствии с действующим законодательством об обнаружении объектов была уведомлена Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области.
- Это полезный опыт диалога, взаимодействия и системно налаженной работы всех заинтересованных сторон – органа охраны объектов культурного наследия, специалистов-археологов и застройщика, - пояснила руководитель областной Инспекции по охране объектов культурного наследия Анна Ивченко.
Найденные артефакты будут переданы Архангельскому областному краеведческому музею. По словам его директора Натальи Шпановой в перспективе они будут использованы в одной из действующих экспозиций.
- У нас есть экспозиция «Монастыри Русского Севера», огромная коллекция объектов культурного наследия религиозного назначения. Но по Михайло-Архангельскому монастырю, к сожалению, ничего нет. Поэтому то, что появились такие находки, и часть из них передана в наш музей – это очень важное событие. Сейчас мы берем на хранение в специальные помещения фрагмент деревянного сооружения. Затем экспертно-фондовая комиссия принимает решение о музеефикации, эта процедура довольно длительная. Подобные фрагменты мы принимаем в основной фонд, что подчеркивает значимость археологии для любого объекта историко-культурного наследия, - говорит директор Архангельского областного краеведческого музея Наталья Шпанова.
Сейчас строительство ЖК «River Park» продолжается и ведется за пределами территории Михайло-Архангельского монастыря. Это подтверждено данными георадарного исследования, выполненного в августе прошлого года специалистами ООО «ВНИИСМИ» (Всероссийский научно-исследовательский институт Специальных методов исследования) по благословению Архангельской и Холмогорской митрополии.
- Для Архангельской епархии эта находка является, безусловно, важнейшим событием, поскольку она отражает ту действительность, которая являла исток основания города Архангельска. Наш город носит это имя, потому что здесь существовал монастырь, посвященный Архистратигу Михаилу. К сожалению, ни одного артефакта не сохранилось ни в краеведческом музее, ни в архивах. Эта находка свидетельствует о том, что у нас есть тот духовный исток, значение которого не может быть переоценено никогда и никем. Я хотел бы выразить благодарность и застройщику, группе «Аквилон», и всем, кто причастен к обретению этой святыни. Очень важно сохранить это наследие для будущих поколений! Архангельская епархия, безусловно, считает, что место, где располагался монастырь, а его основная территория лежала за пределами стройплощадки, должно быть церковно обозначено. Для того чтобы гости и жители нашего города могли прийти сюда, поклониться истоку города Архангельска, - считает секретарь Архангельской и Холмогорской митрополии, протоиерей Валерий Суворов.
Напомним, что по итогам 76 георадарных профилей площадной съемки сделан вывод, что территория монастыря и его основные постройки, в том числе фундамент Михайло-Архангельского кафедрального собора расположены под существующими жилыми домами №4 к.1 и №6 к.1 по Набережной Северной Двины, т.е. под существующей жилой застройкой. Анализ фото- и картографического материалов по этой территории старого Архангельска и археологическая разведка на участке, также подтвердили, что строительство ведется за пределами монастыря. Тем не менее, застройщик взял на себя серьезные расходы по выполнению археологических работ.
- Сегодня произошло знаковое событие - монастырь, который дал имя Архангельску вернулся из забвения. Впервые выполнены археологическое исследование столь значимого для города и региона объекта, причем раскопки профинансированы застройщиком, который настроен долговременное сотрудничество с Институтом археологии РАН. Очень символично, что артефакты переданы в областной музей, и будут не просто сохранены, а станут частью новой экспозиции, - отметил один из инициаторов исследования, руководитель фонда «Император» Владимир Станулевич.
Михайло-Архангельский мужской монастырь был основан в конце 14-го века, на мысе Пур-Наволок. В 1584 году вокруг него по указу царя Ивана IV Грозного был построен город Архангельск. После большого пожара в 1636 году монастырь был перенесен выше по реке, в местность Нячеры (в район нынешней железнодорожной насыпи и домов №2 – №6 к.1 по набережной Северной Двины). Каменный Михайло-Архангельский собор монастыря был построен в 1685-1689 годах подмастерьем каменных дел М. А. Лохоцким и освящен 17 сентября 1699 года архиепископом Холмогорским и Важским Афанасием (Любимовым-Твороговым). На протяжении 19-го столетия здания монастыря неоднократно подвергались перестройкам, была разбрана колокольня. После революции 1917 года монастырь был упразнен, собор сначала был приходским храмом, в 1924 году – передан обновленческой общине, а в 1925 году – закрыт и в нем размещен «институт социального перевоспитания» - т.е. детская колония. Здания монастыря без надлежащего ухода стали быстро разрушаться. В марте 1930 года Главнаука по запросу отдела народного образования Северного края санкционировала снос зданий монастыря. В итоге в том же году собор, колокольня и ограда с башнями были разобраны, кирпич передан Архстройконторе.
После чего началась застройка данного района жилыми домами, которая активно продолжалась до 1970-х годов, без каких либо археологических раскопок.