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Тест на коронавирус у 21-летней котлошанки подтвердился. Ищут ее попутчиков

О том, что у 21-летней девушки из Котласа обнаружены симптомы вируса COVID-19, мы сообщали ранее.

Увы, диагноз подтвердился, теперь в Архангельской области четверо инфицированных. Все они изолированы в инфекционные отделения клиник.

Как выяснилось, последняя заболевшая – студентка питерского вуза. Возвращалась (в связи с переходом на дистанционную форму обучения) домой в поселок Вилегодский.

Теперь местный Роспотребнадзор ищет ее попутчиков, с которыми она могла контактировать в поезде 042В «Москва-Воркута» 23 марта, 1 вагон.

«Сдаваться» по телефонам в Котласе - 3-37-39, 3-39-93, 89958940470.  

27 март 14:20 | : Горячая тема / Происшествия

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