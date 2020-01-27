Бывший мэр Архангельска считает коронавирус «информационным вбросом»

Александр Донской считает шумиху вокруг угрозы заражения вирусом COVID-19 искусственно раздутой.
Бывший начальник столицы Архангельской области и несостоявшийся кандидат в президенты России, после отставки нашедший себя в развлекательном бизнесе, предлагает всем желающим принять участие в перфомансе «Атака на коронавирус», который пройдет 28 марта в 16.00 по адресу Москва, Арбат, 16, в стратегической близости от принадлежащего ему Музея эротики «Точка ДЖИ» (судя по всему, закрытого на карантин).
Таким образом, он призывает выплеснуть накопившиеся за эти дни отрицательные эмоции.
Программа перфоманса: любой желающий сможет оставить свои пожелания на созданной им картине размером 2.5 на 3 м – «таких же огромных размеров, как информационные вбросы про коронавирус».
За последние годы бывший мэр столицы Поморья ославился на всю Россию своими приколами – то пройдет в обгаженных трусах по центру Москвы, то в костюме фрика гуляет напротив мавзолея, то объявит о своей нетрадиционной сексуальной ориентации… или на 8 марта расскажет женщинам о том, что они еще не знали про собственную менструацию.
(на фото: архангельский позор на улицах Москвы)