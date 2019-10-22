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Дожали? «Красный» губернатор Левченко попросился в отставку, или Как это у нас делается

Главная новость последнего часа – глава Иркутской области Сергей Левченко подал прошение об отставке.

Наблюдатели предполагают, что сделал он это добровольно, без предварительных договоренностей с Кремлем. Но есть и другой вариант – в Москве согласовали ему замену.

Судя по всему, у губернатора-коммуниста просто не выдержали нервы – слишком плотный был на него накат, в том числе, в СМИ, после летнего наводнения, с последствиями которого он, мягко говоря, не справился, да еще и огрызался.

Впрочем, те же наблюдатели констатируют (а жители региона подтверждают), что при губернаторе-оппозиционере области из Москвы был включен «режим наименьшего благоприятствования».

Теперь на политическом поле родины остался всего один красный губернатор – Валентин Коновалов из Хакассии… и дела его тоже так себе.

12 декабрь 15:00 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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